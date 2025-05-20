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  • 20.05.25, 09:53

Эстонский производитель строительных материалов выходит на биржу

Сегодня началось первичное публичное размещение акций Primostar Group, которая предлагает экологичную и экономически эффективную альтернативу традиционным методам гидроизоляции.
Компания планирует привлечь около 1 миллиона евро.
  • Компания планирует привлечь около 1 миллиона евро.
Primostar Group разработала и запатентовала инновационное, экологически устойчивое решение для гидроизоляции подземных железобетонных конструкций, предлагающее современную и экологичную альтернативу широко используемой рулонной мембране, говорится в пресс-релизе компании, где также отмечается, что решения Primostar позволяют снижать эмиссии CO₂ на 95%, стоит в два раза дешевле и занимает в пять раз меньше времени на установку.
«Наша цель – мировой строительный рынок, и именно для обеспечения международной экспансии мы хотим привлечь капитал и разместить акции компании на Nasdaq First North», – говорит основатель и член правления Primostar Индрек Уусалу.
Инвесторам будет предложено до 180 000 акций по цене 5,65 евро за акцию, при этом Primostar оставляет за собой право увеличить количество предлагаемых акций на 22%, в общей сложности до 220 000 акций. Ожидаемая чистая выручка от предложения составит приблизительно 967 000 евро или до 1 193 000 евро в случае переподписки.
Предложение адресовано эстонским, латвийским и литовским розничным и институциональным инвесторам, которые смогут подписаться на акции с 20 мая до 30 мая.
Primostar намерена использовать средства, полученные от размещения акций, для увеличения производственных мощностей, улучшения качества продукции, развития процессов и выхода на новые рынки. В частности, инвестиции будут направлены на сертификацию производственных процессов и продукции, частичную реконструкцию производственного здания, разработку продуктов и производственных процессов, а также участие в международных выставках. Кроме того, целью является расширение деятельности в Польше, Финляндии и Швеции, а также увеличение доли рынка в Латвии и Литве.
Среди клиентов компании есть известные строительные компании Эстонии, в том числе Nordecon, Merko Ehitus Eesti, Mitt & Perlebach и Fund Ehitus, которые уже используют гидроизоляционные решения WPM®. Гидроизоляционные решения Primostar были использованы в нескольких современных зданиях, таких как квартал Вольта компании Endover, дома Regat компании Liven, отель Hyatt Place компании Merko и комплекс Lahekalda, Viimsi Artium, Novira Plaza Riga в центре Риги и другие.
Primostar Group AS была основана в 2000 году, куда входит Primostar Produktion OÜ, основанная в 2018 году, и которая работает в области гидроизоляции подземных сооружений. В эту же группу входят Primostar SIA в Латвии, Primostar UAB в Литве и Primostar Group AB в Швеции, которая недавно начала свою деятельность.
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