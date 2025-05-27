Назад 27.05.25, 12:01 Инвестор Тоомас: волна облигаций проходит мимо меня Наплыв предложений облигаций на балтийском рынке пугает меня как количеством, так и высокими процентными ставками, поэтому я решил обойти это дело стороной.

Я решил пропустить это нашествие облигаций.

Foto: Oleg Hartsenko

Еще пару лет назад на балтийских биржах наблюдался IPO-дром, когда компании активно выводили на рынок свои акции, демонстрируя более привлекательные прогнозы, чем у других компаний. Сейчас развернулся настоящий облигационный ипподром. Если открыть окно для подписки на ценные бумаги в среде LHV, то можно обнаружить не менее десяти ценных бумаг: помимо акций Primostar, еще девять облигаций.