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  • 27.05.25, 12:01

Инвестор Тоомас: волна облигаций проходит мимо меня

Наплыв предложений облигаций на балтийском рынке пугает меня как количеством, так и высокими процентными ставками, поэтому я решил обойти это дело стороной.
Я решил пропустить это нашествие облигаций.
  • Я решил пропустить это нашествие облигаций.
  • Foto: Oleg Hartsenko
Еще пару лет назад на балтийских биржах наблюдался IPO-дром, когда компании активно выводили на рынок свои акции, демонстрируя более привлекательные прогнозы, чем у других компаний. Сейчас развернулся настоящий облигационный ипподром. Если открыть окно для подписки на ценные бумаги в среде LHV, то можно обнаружить не менее десяти ценных бумаг: помимо акций Primostar, еще девять облигаций.
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