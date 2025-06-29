Руководители Nvidia во время ценового ралли продали крупный пакет акций
В то время как цена акций Nvidia стремится к новым рекордам, инсайдеры производителя чипов во главе с исполнительным директором компании Дженсеном Хуангом продали в июне акции компании на сумму более полумиллиарда долларов.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решаем судьбу искусственного интеллекта, узнаем что там у Илона Маска, а также берем те события, которые повлияли на американские фондовые рынки и разбираем их.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.