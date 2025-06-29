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  • 29.06.25, 13:09

Руководители Nvidia во время ценового ралли продали крупный пакет акций

В то время как цена акций Nvidia стремится к новым рекордам, инсайдеры производителя чипов во главе с исполнительным директором компании Дженсеном Хуангом продали в июне акции компании на сумму более полумиллиарда долларов.
Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг может в этом году заработать на продаже акций 900 млн долларов.
  • Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг может в этом году заработать на продаже акций 900 млн долларов.
  • Foto: AFP/Scanpix
За последний месяц цена акций производителя чипов выросла на 13%, а только за последнюю неделю – почти на 11%. В пятницу цена на акции Nvidia вновь достигла рекорда, поднявшись до 157,75 доллара.
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