Назад 26.06.25, 13:10 Нелли Янсон: Nvidia имеет серьёзное преимущество, но она не непобедима

Руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон.

Foto: Liis Treimann

В среду технологическая компания Nvidia вновь стала самой ценной компанией в мире, однако, по словам руководителя инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон, её, казалось бы, всевластное господство в сфере ИИ не является непоколебимым.

С одной стороны, всё действительно выглядит очень позитивно, и у Nvidia колоссальный потенциал как в области чипов, так и в робототехнике», – отметила она в эфире передачи радио Äripäev.