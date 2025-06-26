Нелли Янсон: Nvidia имеет серьёзное преимущество, но она не непобедима

- Руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон.
- Foto: Liis Treimann
В среду технологическая компания Nvidia вновь стала самой ценной компанией в мире, однако, по словам руководителя инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон, её, казалось бы, всевластное господство в сфере ИИ не является непоколебимым.
С одной стороны, всё действительно выглядит очень позитивно, и у Nvidia колоссальный потенциал как в области чипов, так и в робототехнике», – отметила она в эфире передачи радио Äripäev.
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