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  • 26.06.25, 13:10

Нелли Янсон: Nvidia имеет серьёзное преимущество, но она не непобедима

Руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон.
  • Руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон.
  • Foto: Liis Treimann
В среду технологическая компания Nvidia вновь стала самой ценной компанией в мире, однако, по словам руководителя инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон, её, казалось бы, всевластное господство в сфере ИИ не является непоколебимым.
С одной стороны, всё действительно выглядит очень позитивно, и у Nvidia колоссальный потенциал как в области чипов, так и в робототехнике», – отметила она в эфире передачи радио Äripäev.
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