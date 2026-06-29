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Microsoft движется к худшему месяцу с 2000 года

Широкая волна распродаж в технологическом секторе обвалила акции Microsoft до уровней, которых рынок не видел более четверти века.
Масштабные расходы на дата-центры и разработку привели к тому, что акции Microsoft движутся к худшему месяцу за последние 26 лет.
  • Масштабные расходы на дата-центры и разработку привели к тому, что акции Microsoft движутся к худшему месяцу за последние 26 лет.
  • Foto: Zumapress.com
Распродажа акций крупных технологических компаний особенно больно ударила по Microsoft: в июне бумаги компании подешевели примерно на 17%. По данным Bloomberg, если в последние дни месяца цена останется на этом уровне, для Microsoft это будет худший месяц с декабря 2000 года, когда акции за месяц обвалились на 24,4%.
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