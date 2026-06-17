SpaceX стремительно ворвалась в портфели эстонских инвесторов. Но не все участники рынка поддались эйфории
Дебютировавшая на бирже SpaceX вызвала большой интерес и у эстонских инвесторов. У клиентов LHV покупки, связанные со SpaceX, составили почти 90% сделок, а в Lightyear эта акция стала самой покупаемой как в Эстонии, так и в Европе.
SpaceX Илона Маска продолжает неудержимое ралли на бирже США и в начале торгового дня в понедельник выросла почти на 8%. За первые два биржевых дня акция подорожала более чем на 25%, передает Yahoo Finance.
Акции SpaceX, недавно дебютировавшей на бирже, во вторник выросли еще более чем на 8%, благодаря чему рыночная стоимость компании превысила стоимость Amazon. Как сообщает Reuters, это позволило SpaceX подняться на пятое место в мире по рыночной оценке.
Сегодня стартует торговля акциями компании Илона Маска SpaceX. Это крупнейшее IPO в истории мировых рынков, привлекающее много внимания и создающее много шума. Как местный инвестор или спекулянт может стать частью этого события и что необходимо учитывать?
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