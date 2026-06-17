SpaceX стремительно ворвалась в портфели эстонских инвесторов. Но не все участники рынка поддались эйфории

Дебютировавшая на бирже SpaceX вызвала большой интерес и у эстонских инвесторов. У клиентов LHV покупки, связанные со SpaceX, составили почти 90% сделок, а в Lightyear эта акция стала самой покупаемой как в Эстонии, так и в Европе.