Micron превзошла ожидания, акция на постмаркете выросла почти на 14%

Профессиональный биржевой трейдер Игорь Дорошенко на прошлой неделе в эфире радио Äripäev заявил, что рынок акций рекордно дорог, но при этом выделил несколько сильно подешевевших бумаг, по которым он ждал такой точки входа пять лет.
В последнее время мне на глаза попалось сразу несколько недорогих софтверных компаний. Но покупать их акции я так и не стал: вместе с низкой ценой возник вопрос, не отберет ли ИИ вскоре значительную часть их бизнеса. Но рассмотрим, какие компании рискуют больше других.
Дебютировавшая на бирже SpaceX вызвала большой интерес и у эстонских инвесторов. У клиентов LHV покупки, связанные со SpaceX, составили почти 90% сделок, а в Lightyear эта акция стала самой покупаемой как в Эстонии, так и в Европе.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.