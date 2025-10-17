Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 18.10.25, 15:17

Галерея: Fund Ehitus и Scandium открыли квартал Marati

Здания квартала у порта Беккери спроектированы архитектурными бюро Guru Projekt и Apex Arhitektuuribüroo, а интерьерные решения разработали дизайнеры Галина Бурнакова и Аэт Григорьев. Генподрядчиком выступила компания Fund Ehitus.
Новый квартал раскинулся рядом с портом Беккери.
  • Новый квартал раскинулся рядом с портом Беккери.
  • Foto: Rene Lutterus
16 октября состоялось торжественное открытие квартала Marati, расположенного рядом с бывшим заводом Põhjala. Это событие стало важной вехой в развитии Пыхья-Таллинна. Квартал в форме подковы состоит из четырех зданий, в которых размещены жилые и коммерческие помещения, а также просторная прогулочная зона, соединяющаяся с территорией завода Põhjala. Через несколько недель здесь откроется первый в районе круглосуточный фитнес-клуб 24-7 Fitness.
