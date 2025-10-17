Галерея: Fund Ehitus и Scandium открыли квартал Marati
Здания квартала у порта Беккери спроектированы архитектурными бюро Guru Projekt и Apex Arhitektuuribüroo, а интерьерные решения разработали дизайнеры Галина Бурнакова и Аэт Григорьев. Генподрядчиком выступила компания Fund Ehitus.
16 октября состоялось торжественное открытие квартала Marati, расположенного рядом с бывшим заводом Põhjala. Это событие стало важной вехой в развитии Пыхья-Таллинна. Квартал в форме подковы состоит из четырех зданий, в которых размещены жилые и коммерческие помещения, а также просторная прогулочная зона, соединяющаяся с территорией завода Põhjala. Через несколько недель здесь откроется первый в районе круглосуточный фитнес-клуб 24-7 Fitness.
