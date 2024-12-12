Назад ST 12.12.24, 12:24 План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Инициатива набирает обороты: в декабре 2001 года на пресс-конференции Министерства социальных дел министр социальных дел Эйки Нестор представил нового председателя совета Кассы по безработице Райво Пааво. Foto: Postimees/Scanpix

Как создавалась Касса по безработице? Насколько она отличается от систем соседних стран, где трава всегда зеленее, а небо голубее?

Эйки Нестор, занимавший должность министра социальных дел в правительстве Марта Лаара, называет местом зарождения эстонской системы страхования от безработицы профсоюз работников транспорта, который он возглавлял в 90-е годы. Профсоюз по сей день дополняет своими пособиями государственную систему. «Система была создана в осознании того, что наступает новое время, когда люди могут потерять работу, их доходы упадут, и им понадобится подушка безопасности», – говорит он.

В качестве примера и основы были взяты страны Северной Европы, и в частности Финляндия, где все вопросы и проблемы тогда и сейчас решаются в трехстороннем порядке – между профессиональными объединениями, работодателями и правительством. «Мне подходил и сейчас подходит такой общественный порядок. Мы должны больше доверять гражданскому обществу при принятии решений. Касса по безработице – отличный пример того, как это работает. С управлением Кассой по безработице, на мой взгляд, справляются очень хорошо», – говорит Нестор.

Долгое лоббирование вопроса «кого считать безработным»

Введение системы страхования от безработицы было седьмым предвыборным обещанием молодого политика Эйки Нестора, когда он баллотировался в Рийгикогу. «К сожалению, в то время государству нужно было очень много в чем наводить порядок. По правде говоря, в 90-е годы мне пришлось долго работать над тем, чтобы уяснить, кто такой вообще этот безработный. Это было время, когда все еще думали в русле плановой советской экономики. В 1999 году, когда уже в третий раз пообещали создать страхование от безработицы и мы вошли в правительство, было уже проще», – вспоминает Нестор.

Все крупные реформы социального обеспечения обсуждались в трехстороннем порядке, с участием профессиональных объединений, работодателей и правительства. Точно так же и вопрос страхования от безработицы.

Для реформы социального страхования при правительстве была создана комиссия, во главе которой встал Эйки Нестор, а его заместителем стал тогдашний министр финансов Сийм Каллас. «Премьер-министр Март Лаар сказал – договоритесь между собой и представьте идею. И вот, сидя на кухне у Сийма Калласа и обсуждая последние решения, мы разработали план», – вспоминает Нестор.

Законопроект пошел в первое чтение еще сырым

В то время как принципиальные договоренности с работодателями и профсоюзами были по большей части быстро достигнуты, вопрос о размере страховых взносов вызывал разногласия. «И все же наступил момент, когда пришлось представить законопроект в Рийгикогу, хотя трехстороннее соглашение еще не было полным. Мы представили его как ориентированный на государство, что мне тоже не нравилось, но сроки поджимали. Однако после первого чтение в Рийгикогу соглашение было достигнуто», – рассказывает Нестор. На основании заключенного соглашения закон переписали, создали публично-правовое лицо – Эстонскую Кассу по безработице – которое ведет деятельность на основании Закона о страховании от безработицы, и заменили один законопроект другим. «Комиссию по социальным делам тогда возглавили два очень разумных человека, хорошо знающие социальную сферу, поскольку сами ее воздавали – Райво Пааво и Тоомас Вилосиус, и план был утвержден.Публично-правовое лицо, представляющее сегодня страхование от безработицы, стало результатом сотрудничества гражданского общества и правительства».

Круг получателей компенсаций должен быть расширен

В отношении сегодняшней системы страхования от безработицы Нестор думает, что она должна компенсировать более широкий спектр случаев и стать доступной для тех, кто уволен по соглашению сторон. «Если человек платил страховые взносы, он должен иметь право на компенсацию. Во многих странах такой формы расторжения договора, как „по соглашению сторон“, не существует. У нас она есть, и я считаю, что это весьма культурная и гуманная форма прекращения трудовых отношений, но все же человек должен иметь право на компенсацию».

Нестор говорит, что ему ярко запомнился первый взнос по страхованию от безработицы. «Он отправился через интернет одним нажатием кнопки. Это было очень большое и важное дело», – говорит экс-министр социальных дел.

Последняя страна Восточной Европы, создавшая систему страхования от безработицы Лаури Леппик был членом комиссии по реформе социального страхования в 1997–2001 годах, ее председателем в 1998–1999 годах и одним из авторов законов о пенсионной реформе и страховании от безработицы. Он вспоминает, что страхование по безработице было введено в 2002 году, и Эстония оказалась последней из стран Центральной и Восточной Европы, создавших систему страхования от безработицы после перехода к рыночной экономике. «В большинстве других стран этого региона система социальной защиты безработных на основе страхования была создана еще в первой половине 90-х годов», – рассказывает он. Система спроектирована таким образом, чтобы создавался значительный финансовый буфер По словам Леппика, эстонская система страхования от безработицы не копирует образец какого-либо другого государства, она скорее отражает конкретные политические решения, принятые во время ее запуска, сложившиеся к тому времени внутренние условия, а также некоторые фоновые факторы. «Во-первых, поскольку социальный налог, установленный для финансирования пенсионного и медицинского страхования, в Эстонии должен платить работодатель, то сбор по страхованию от безработицы в большей мере возлагался на работника. Такое распределение нагрузки скорее не обычно для Европы», – говорит Леппик. В европейских странах финансовое бремя пенсионного и медицинского страхования, как правило, разделено между работодателем и работником, при этом финансирование страхования от безработицы в большей степени дело работодателя, чем работника. «Другой ключевой выбор касался схемы финансирования. Эстонское страхование по безработице разработано так, чтобы создавать значительный финансовый буфер, и в случае изменения уровня безработицы не требуется немедленно пересматривать ставки взносов. К сожалению, этот контрциклический принцип не всегда соблюдался в реальности». По словам Лаури Леппика, на выбор уровня социальной защиты, обеспечиваемой страхованием по безработице, с одной стороны повлияло стремление обеспечить соответствие минимальным стандартам Европейского кодекса социального страхования и Европейской социальной хартии как в отношении ставки возмещения, так и продолжительности выплаты. «Однако, с другой стороны, пособия по страхованию от безработицы в первоначальном виде не превышали этих минимальных стандартов, поскольку более высокий уровень означал бы и более высокую ставку налога. То есть и ставка компенсации, и продолжительность ее выплаты в сравнении с другими европейскими странами оставались на нижнем конце шкалы». На сегодня, спустя более чем 20-летнюю историю, в условия эстонской системы страхования от безработицы внесен ряд параметрических изменений, однако ключевые принципы по большей части остались прежними.

Что представляет собой страхование по безработице в странах Балтии?

Какова сегодня ситуация в системе страхования от безработицы? Какую помощь и кому может предложить Касса по безработице, люди обычно начинают выяснять, когда это их непосредственно коснется. Однако быть в курсе происходящего и расширять свои представления стоит каждому. Обзор рынка труда стран Балтии можно найти на сайте Äripäev в форме интерактивной карты.