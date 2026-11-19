Финская оборонная компания Summa Defence, в которой долю имеет эстонский судостроитель Baltic Workboats (BWB), оказалась в точке, где, по оценке правления, оборотный капитал исчерпан, а ликвидность резко просела.
Построенный на заводе Baltic Workboats на Сааремаа 38-метровый Kratt сочетает функции судна для обслуживания буев, исследовательского судна, судна для ликвидации загрязнений и даже морского спасательного судна. Особенность проекта стоимостью 22 млн евро – редкое для мировой практики сочетание сменных контейнеров со сжатым биометаном и аккумуляторной батареи.
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