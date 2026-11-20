Назад Прививка не прижилась: питомник из Причудья объявил об уходе из Нарвы Питомник Mustvee Puukool сообщил о временном прекращении работы в Нарве, а его хозяйка Наталья Никитина покинула территорию Narva Bazar (ранее известного как рынок «Энергия»). Однако торговля растениями здесь продолжается, как прежде. После разногласий между бизнес-партнерами садовый отдел рынка меняет название, а Наталья Никитина готовится начать новый сезон на другой площадке.

«Мы временно закрыты. Но мы обязательно вернемся», – сообщает сайт питомника Mustvee Puukool, с весны этого года работавшего в Нарве. Для покупателей, которые привыкли приезжать за растениями на рынок Narva Bazar, это могло выглядеть как закрытие питомника. За объявлением крылся «бизнес-развод» партнеров, дальнейшие планы которых разошлись.

Наталья Никитина, комментируя ситуацию для ДВ, объяснила, что ее сотрудничество с партнерами на рынке прекращается, а разделение общего бизнеса еще продолжается. «Большая часть растений и товаров, с которыми мы работали, сейчас находится на площадке в Нарве, поэтому продолжать продажи мы пока не можем. Для нас это непростой период», – пояснила она.

В свою очередь, предприниматели Дмитрий Кузнецов и Денис Пяртель, которые занимаются развитием территории Narva Bazar, отмечают, что садовый магазин на рынке работает и после ухода Натальи Никитиной. По их словам, здесь сохранились и ассортимент, и сотрудники. Меняется лишь вывеска: вместо Mustvee Puukool здесь расположится Allikasilm Puukool.

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Никитина свою роль описывает иначе. Ее семейный питомник появился в Муствеэ в 2023 году, почти за два года до начала сотрудничества с Narva Bazar. До этого она больше двадцати лет работала в торговле, а затем решила заняться собственным делом, связанным с растениями. Развитие питомника с первых шагов показывали в соцсетях, постепенно собирая вокруг него покупателей.

«Мы пришли в Нарву не с нуля, а с уже готовым делом: своими клиентами, поставщиками, товарами и командой, а также с собственным интернет-магазином, через который уже шли продажи по Эстонии и за ее пределами», – рассказывает Никитина.

В то же время Дмитрий Кузнецов говорит, что Наталья пришла прежде всего со своими знаниями, а площадку, помещения и товарный ассортимент обеспечили партнеры. «К сожалению, наши взгляды на дальнейшее сотрудничество разошлись, и сейчас мы находимся в процессе разделения», – сообщила ДВ Наталья Никитина.

Партнеры ищут новую «волшебную фею»

Продолжающий работать на рынке отдел саженцев и садовых товаров теперь называется Allikasilm, поскольку бренд Mustvee Puukool остается у Никитиной, объяснил Денис Пяртель. По словам Дмитрия Кузнецова, сотрудники, которые занимались растениями, остались на своих рабочих местах. Но предпринимателям нужен и новый человек, который возьмет на себя развитие садового направления.

«Мы с Денисом не садовники», – подчеркнул он. Такого специалиста Кузнецов называет «волшебной феей»: она была нужна для запуска питомника и теперь нужна, чтобы тот продолжал развиваться.

Новое название связано с родником возле поселка Ольгина под Нарвой. Участок с родником предприниматели приобрели для развития общего проекта – в будущем там планируют создать собственный питомник, который будет поставлять растения на Narva Bazar.

Кузнецов и Пяртель благоустроили территорию у съезда с Таллиннского шоссе в сторону Ольгина: убрали заросли кустарника, расчистили пруд и создали на роднике небольшие водные каскады. В перспективе на участке хотят обустроить также общественную зону отдыха с песчаным пляжем, волейбольной площадкой, беседками и прогулочными дорожками.

Рынок постепенно формируется

Садовый магазин с самого начала был частью более широкого замысла реконструкции бывшего рынка «Энергия». Как писали ДВ осенью 2025 года, новые владельцы занялись обновлением территории в 2024 году и переименовали рынок «Энергия» в Narva Bazar. Здесь планировали объединить торговые павильоны, прилавки для сезонной торговли и площадку с растениями.

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«Нам интересны именно те продавцы, которые выращивают что-то сами, делают что-то сами – мы выбрали фермерскую тематику», – объяснял тогда Кузнецов. Предприниматели хотели сделать рынок местом, куда можно прийти всей семьей и найти занятия и покупки по разным интересам.

Сейчас, по словам Кузнецова, на территории работают магазины сухофруктов, рыбы и продуктов, есть уличная торговля и садовый магазин. Среди посетителей – люди разных возрастов, иногда заезжают туристы.

Оставшиеся помещения предприниматели не спешат заполнять любыми желающими арендаторами. Они рассматривают, например, рыболовный магазин и торговлю готовой едой – то, что дополнит уже работающие точки, в том числе место продажи растений и садовых товаров.

У Натальи Никитиной теперь свои планы. Продажи Mustvee Puukool приостановлены, но закрывать семейное дело она не намерена и собирается продолжить весной на новом месте. «Питомник временно приостановил работу, но это не конец. Мы уже готовимся к новому сезону», – сообщила она.