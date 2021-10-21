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dv.ee

21 октября 2021 в 16:26 Поделиться:









На Эстонском деловом форуме выступит Ксения Костина

На Эстонском деловом форуме выступит основатель международной платформы партнерского маркетинга Ксения Костина.

Ксения Костина родилась в Эстонии и построила бизнес в России, основав международную интернет-империю Leadgid. Leadgid - платформа для партнерского маркетинга, клиентами которой являются банки и финансовые организации, такие как Тинькофф, Альфа-Банк, БТБ, Bondora, Coop Pank, Credit24 и другие.

Сейчас Ксения - успешный предприниматель и финтех-инвестор, однако ее путь к успеху не был простым. Когда Ксения вышла на рынок партнерского маркетинга, в этой сфере уже было достаточно опытных игроков, однако ей удалось потеснить конкурентов. Секрет – в построении особого культурного кода бренда.

О том, как завоевать сердца клиентов, Ксения расскажет на Эстонском деловом форуме.

Сейчас Ксения живет между Таллином, Санкт-Петербургом и Дубаем, растит трех детей и запускает новые онлайн-бизнесы. Помимо работы, она занимается благотворительностью и недавно вошла в список Eesti Ekspress «103 благотворителя Эстонии».