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    На Эстонском деловом форуме выступит Ксения Костина

    На Эстонском деловом форуме выступит основатель международной платформы партнерского маркетинга Ксения Костина.

    Ксения Костина родилась в Эстонии и построила бизнес в России, основав международную интернет-империю Leadgid. Leadgid - платформа для партнерского маркетинга, клиентами которой являются банки и финансовые организации, такие как Тинькофф, Альфа-Банк, БТБ, Bondora, Coop Pank, Credit24 и другие.
    Сейчас Ксения - успешный предприниматель и финтех-инвестор, однако ее путь к успеху не был простым. Когда Ксения вышла на рынок партнерского маркетинга, в этой сфере уже было достаточно опытных игроков, однако ей удалось потеснить конкурентов. Секрет – в построении особого культурного кода бренда.
    О том, как завоевать сердца клиентов, Ксения расскажет на Эстонском деловом форуме.
    Сейчас Ксения живет между Таллином, Санкт-Петербургом и Дубаем, растит трех детей и запускает новые онлайн-бизнесы. Помимо работы, она занимается благотворительностью и недавно вошла в список Eesti Ekspress «103 благотворителя Эстонии».

    Эстонский деловой форум 2022. На волне перемен

    4 ноября, Swissotel Tallinn

    Язык конференции: русский

    Программа и регистрация

    Благодарим за поддержку: OmegaLaen, Eesti Töötukassa, Sorainen, Baltic Business Club, Торгово-промышленная палата Эстонии

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