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    Олег Швайковский: как я ушел из большого бизнеса и стал учителем физики

    Олег Швайковский.Фото: Andras Kralla

    Один из топ-менеджеров компании Nortal Олег Швайковский год назад удивил многих, объявив о том, что уходит со своего высокого поста и покидает корпоративный мир. На счету Швайковского большие проекты: в частности, он запускал американский бизнес Nortal. Сегодня Олег Швайковский – скромный учитель физики в православной школе Святого Иоанна Богослова. На что похожа его нынешняя жизнь, как изменились планы, и не собирается ли он однажды вернуться в большой бизнес?

    Олег, год назад вы обмолвились, что ваше решение не было спонтанным, и при этом вы говорили, что уходите без разочарований. Вообще с таких постов просто так обычно не уходят - либо, как говорится, "со звездой на пенсию", либо с грандиозным скандалищем. У вас, судя по всему, какой-то третий случай?
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