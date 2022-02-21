Олег Швайковский: как я ушел из большого бизнеса и стал учителем физики

Один из топ-менеджеров компании Nortal Олег Швайковский год назад удивил многих, объявив о том, что уходит со своего высокого поста и покидает корпоративный мир. На счету Швайковского большие проекты: в частности, он запускал американский бизнес Nortal. Сегодня Олег Швайковский – скромный учитель физики в православной школе Святого Иоанна Богослова. На что похожа его нынешняя жизнь, как изменились планы, и не собирается ли он однажды вернуться в большой бизнес?
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