Интервью

Олеся Лагашина

16 августа 2023 в 8:20









Денис Бородич о своей деятельности: казахский транзит, испанская недвижимость и глобальные амбиции

Денис Бородич после ухода из TLT строит собственный бизнес. Фото: Елена Ценно

Денис Бородич известен всем как политик, который сделал карьеру в Центристской партии, затем сменил ее на реформистов, прекрасно применил свое юридическое образование при составлении трудового договора с городом Таллинном, возглавил Таллиннский общественный транспорт, а затем покинул эту должность. Теперь Денис Бородич строит собственный бизнес и налаживает связи с Казахстаном.

Чем занимаются его фирмы и какие планы у Дениса Бородича в Испании?

Может ли он и сейчас зарабатывать больше, чем президент?

Удается ли конвертировать политические связи в бизнесе и что сейчас эстонские фирмы могут предложить казахам, не считая обхода санкций?

Об этом пойдет речь в нашем следующем подкасте «Деловые люди».

Ведущая – Олеся Лагашина.