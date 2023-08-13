Денис Бородич о своей деятельности: казахский транзит, испанская недвижимость и глобальные амбиции
Денис Бородич после ухода из TLT строит собственный бизнес.Фото: Елена Ценно
Денис Бородич известен всем как политик, который сделал карьеру в Центристской партии, затем сменил ее на реформистов, прекрасно применил свое юридическое образование при составлении трудового договора с городом Таллинном, возглавил Таллиннский общественный транспорт, а затем покинул эту должность. Теперь Денис Бородич строит собственный бизнес и налаживает связи с Казахстаном.
Чем занимаются его фирмы и какие планы у Дениса Бородича в Испании?
Может ли он и сейчас зарабатывать больше, чем президент?
Удается ли конвертировать политические связи в бизнесе и что сейчас эстонские фирмы могут предложить казахам, не считая обхода санкций?
Об этом пойдет речь в нашем следующем подкасте «Деловые люди».
Ведущая – Олеся Лагашина.
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