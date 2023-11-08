    Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?

    Эрика Шоллер и Ольга Данилова.Фото: Елена Ценно

    Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.

    Как им удалось построить прибыльный бизнес в такой сфере, где многим приходится бороться за выживание, сколько стоит открыть кафе в Дубае, с какими неожиданностями там пришлось столкнуться, отличается ли арабская бизнес-культура от эстонской и как Ольга Данилова потеряла несколько потенциальных миллионов евро, но зато съездила на Гавайи?
    Обо всем этом слушайте в полной версии интервью, в подкасте "Деловые люди".

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