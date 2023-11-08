Интервью

Олеся Лагашина

8 ноября 2023 в 7:36









Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?

Эрика Шоллер и Ольга Данилова. Фото: Елена Ценно

Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.

Как им удалось построить прибыльный бизнес в такой сфере, где многим приходится бороться за выживание, сколько стоит открыть кафе в Дубае, с какими неожиданностями там пришлось столкнуться, отличается ли арабская бизнес-культура от эстонской и как Ольга Данилова потеряла несколько потенциальных миллионов евро, но зато съездила на Гавайи?

Обо всем этом слушайте в полной версии интервью, в подкасте "Деловые люди".