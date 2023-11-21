Интервью

Полина Волкова

22 ноября 2023 в 8:14









«Россия давала приличную часть нашего дохода. Но чтобы выжить, надо соблюдать законы»

Генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel Виталий Дюков. Фото: Елена Ценно

Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.

Estel – одно из старейших и одновременно одно из самых инновационных предприятий Эстонии. Компания экспортирует в более чем 30 стран мира, но, тем не менее, про нее не слишком часто рассказывают в прессе.

Среди клиентов Estel – авиакомпании, электростанции и даже центр ядерных исследований CERN.

Чем занимается завод сейчас, как наука двигает производство и как в компании, которая плотно работала с российским рынком, относятся к санкциям – слушайте в свежем выпуске «Деловых людей».