Интервью

Олеся Лагашина

31 января 2024 в 4:00









Руфат Керимли: если я себя не могу продать дорого, то какой смысл, что я вообще обучаю?

«Я горжусь своими учениками, которые закрывают большие сделки», – говорит Руфат Керимли.

Однажды он обрадовался скидкам на сырки в Maxima и понял, что в жизни пора что-то менять. Сейчас Руфат Керимли – тренер по продажам, совладелец учебного центра 1-koolitus и недавно выпустил свою первую книгу «Продавать может каждый».

ДВ спросили его, как вызвать у клиента эмоцию, чтобы заключить сделку, почему учителя не умеют продавать себя и как найти для своего стартапа щедрого инвестора.