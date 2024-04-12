Интервью

Ярослав Тавгень

12 апреля 2024 в 3:00









Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Правда ли, что доходы России от нефти и газа не просто выросли, но и вернулись на довоенный уровень?

Не совсем. В первом квартале нынешнего года нефтегазовые доходы действительно выросли на 12 миллиардов долларов по сравнению с прошлым. Но эта разница объясняется не только ростом цен на нефть и газ, но и тем, что с компаний берут дополнительные налоги на войну. Один только «Газпром» платит каждый месяц 50 миллиардов рублей (около 535 млн долларов) этого налога. Это официальный налог на дополнительный доход – по-английски он называется windfall tax. И если не считать денег, поступающих от этого дополнительного налога (они тоже записываются как «доходы от нефти и газа»), то большого повышения доходов мы не видим.

А сами эти доходы как можно оценить? Они высокие? Низкие?

Если учесть, что за первый квартал было получено 96 миллиардов долларов, то это высокие доходы.

Получается, санкции, эмбарго и ценовые потолки, установленные развитыми странами в отношении российской нефти, не работают?

Они работают очень плохо, т.к. нет возможности эти санкции администрировать. Санкции были наложены меньше, чем на 50 танкеров, участвовавших в перевозке российской нефти по цене выше потолка. Но в реальности таких танкеров тысячи. Это означает, что у тех, кто вводил санкции, нет возможности наказывать виноватых.

Возможности или желания?

Возможности. Поскольку, чтобы доказать, поймать и наказать, никакого административного аппарата не хватит.

Кто сейчас больше всего покупает российскую нефть?

Главный покупатель – Индия. Она значительно, во много раз, нарастила объемы. Раньше ее основными поставщиками были Ирак, Кувейт и другие страны Персидского залива, а у России она покупала всего полтора миллиона тонн. Когда же начала поступать дешевая российская нефть, индийцы переключились на нее. На втором месте сейчас Китай, куда основная часть нефти идет по трубопроводу. Морские поставки не столь значительны.

При нынешней американской администрации координация между США и этими странами очень слабая – ее недостаточно, чтобы взять и вытеснить Россию с этого рынка.

Пытается ли кто-то давить на Индию, чтобы она соблюдала санкции?

Отчасти пытаются давить на индийские банки, которые не должны проводить транзакции за покупку российской нефти. Отчасти пытаются заставить индийцев покупать американскую нефть, а также нефть стран Персидского залива. Однако при нынешней американской администрации координация между США и этими странами очень слабая – ее недостаточно, чтобы взять и вытеснить Россию с этого рынка. Страны Персидского залива в свою очередь не готовы демпинговать и продавать нефть по цене ниже российской.

Осенью вышла удивительная статистика: в октябре в США были поставлены российские нефтепродукты. Да, объемы там смешные, и ни до, ни после этих поставок уже не осуществлялось, но все же: что это было?

Министерство обороны США поставило для каких-то своих военных объектов дизельное топливо из России через Турцию. Это как раз единичный случай, когда сумели отследить, поймать и наказать турецкую компанию, которая это осуществила.

Какое влияние оказывают нынешние бомбардировки российских бензиновых заводов?

Сократилась мощность переработки нефти, и компании теперь с удовольствием направляют больше нефти на экспорт вместо внутреннего рынка. Это извечная проблема: правительство пытается всеми силами заставить их перерабатывать больше нефти и осуществлять поставки внутри России через биржу, а нефтяные компании с внутренним рынком связываться не хотят (не так выгодно). Поэтому они с удовольствием пользуются ситуацией и отправляют все, что можно, на экспорт.

Но так ведь было всегда? Основные доходы шли именно от экспорта нефти.

Россия раньше экспортировала много нефтепродуктов: дизельное топливо, прямогонный бензин (нафта), очень много мазута. Но сейчас, с падением переработки из-за налетов украинских дронов, компании предпочитают просто экспортировать сырую нефть.

Как это повлияло на нефтегазовые доходы?

Никаких данных пока нет. Единственное, что мы пока увидели, – это то, что в прошлом месяце морские поставки нефти выросли на 5%.

Кто из основных покупателей российской нефти «отвалился» после начала полномасштабного вторжения в Украину?

Вся «Большая семерка». Они объявили санкции и с начала 2022 года больше не покупают российскую нефть (а с марта 2023 года – российские нефтепродукты). Теперь осталась только Индия. Немножко Турция прибавила, немножко Китай.

Якобы одной из причин нынешнего повышения мировых цен на нефть (на момент публикации баррель Brent стоит 90 долларов – ред.) стало то, что Россия сокращает добычу в рамках договоренности с ОПЕК+. Это так?

Есть две причины повышения цен. Первая: переоценка экономики Китая. Раньше считалось, что там царит полный упадок, но сейчас это переоценили и решили, что Китаю все-таки потребуется много энергоносителей. Вторая: идет сдерживание добычи странами ОПЕК+, сократившими ее на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это сделала не только Россия – в первую очередь, важно то, что добычу сократила Саудовская Аравия.

Какие доходы Россия сегодня получает от газа?

Они стали намного меньше. Россия потеряла рынок для 100 миллиардов кубометров газа. Это означает, что «Газпром» был вынужден сократить добычу на эту величину. Ему просто некуда продавать этот газ.

А как же вечная мантра: «Газпром» купается в деньгах, а половина России не газифицирована»? Почему не продавать на внутренний рынок?

А кто будет газифицировать поселок, где живут три старушки, а трубу надо тянуть на 300 километров? Российские расстояния, а также состояние российской глубинки делают газификацию невыгодной.

Кто из европейских стран до сих пор покупает российский газ?

Сербия и Венгрия делают это через Турцию и Болгарию, а Австрия, Словакия и Чехия через Украину. Это пять основных потребителей. По мелочи это делает Северная Македония, а какие-то остатки попадают даже в Италию. Но основных пять.

Это газ по трубе. В прошлом году большой скандал вызвала информация, что страны ЕС покупают много российского газа в виде СПГ.

6% европейского потребления газа – это российский СПГ (и 8% – трубопроводный). Против него никто санкций не вводил. Против будущего проекта СПГ американцы вводят санкции, а против тех, которые уже работают, – нет. Это логично: доходы от продажи СПГ никак не влияют на финансирование войны, поскольку международный консорциум, поставляющий газ в проекты «Ямал СПГ», не платит налогов в российскую казну. Так какой смысл тогда его бойкотировать?

Насколько эффективны оказались санкции США, ЕС и других цивилизованных стран в отношении российского нефтегаза?

Я не думаю, что нужно вводить новые санкции на трубопроводный газ: Россия сама ушла с этого рынка добровольно. А вот по нефти есть над чем подумать. Американцы боятся сокращать экспорт российской нефти, т.к. очень не хотят повышения мировых цен. Администрация Байдена не намерена допускать роста цен на американских заправках прямо перед выборами.

Что изменится, если президентом станет Трамп?

Думаю, если Трамп придет к власти, это будет очень выгодно как для мировой нефтяной отрасли, так и для американской. Может повториться предыдущее его правление, когда произошли большие перемены в нефтяной отрасли, а также налаживании кооперации и координации с саудовцами и другими странами арабского мира. При Байдене все очень плохо – никакого сотрудничества нет. А при Трампе все было хорошо.

Что изменила администрация Трампа?

Во-первых, они разрешили добычу нефти и газа на федеральных территориях – даже тех, что были заняты индейскими резервациями. Разрешили добычу на континентальном шельфе, было стимулировано развитие новых магистральных нефте- и газопроводов. И даже была налажена координация с ОПЕК+.

Начали вместе сокращать и наращивать добычу?

В апреле 2020 года Трамп посадил за стол телефонных переговоров Путина и саудовского короля. Заставил их помириться и заставил восстановить работу ОПЕК+. Более того, Россия согласилась сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки – хотя раньше не соглашалась даже на 300 тысяч и выходила из ОПЕК+. Так что Трамп их всех помирил.