    Доходы российского бюджета от нефти и газа выросли почти на 80%

    В марте российский бюджет даже вышел в плюс – профицит почти 900 млрд руб. Фото: Natalia Kolesnikova, AFP/Scanpix

    России опять удалось увеличить доходы бюджета, несмотря на санкции. Поступления от нефти и газа резко выросли благодаря высоким ценам на нефть, а также сборам других налогов.

    Нефтегазовые доходы федерального бюджета России – 2,9 трлн рублей в первом квартале 2024 года, сообщил Минфин России. Это на 79,1% больше показателей того же квартала 2023 года – первого года под нефтяными санкциями. Доходы почти вернулись в то время, когда не было ценового потолка и эмбарго со стороны ЕС – в первом квартале 2022 года они составляли 2,97 трлн рублей.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Сеть строительных магазинов Depo ищет новые площади в Эстонии
Elektrilevi: если повысить сетевую плату на 30%, электросеть можно проложить под землей
Доходы российского бюджета от нефти и газа выросли почти на 80%
Эпицентр
Предприниматель из Раквере намерен покорить солнечные пляжи Испании новым продуктом
Võidu Invest, действующая в Раквере металлургическая компания, использовала перерыв, вызванный пандемией, для создания нового продукта. В этом году она попытается закрепиться в Испании – отпуск, проведенный там владельцем компании Сиймом Аасом, дал импульс важному повороту в бизнесе.
Võidu Invest, действующая в Раквере металлургическая компания, использовала перерыв, вызванный пандемией, для создания нового продукта. В этом году она попытается закрепиться в Испании – отпуск, проведенный там владельцем компании Сиймом Аасом, дал импульс важному повороту в бизнесе.
Все большие материалы
Инвестор
DelfinGroup выплатит дивиденды
Латвийская компания финансовых технологий DelfinGroup выплатит акционерам дивиденды в размере более 600 000 евро за четвертый квартал прошлого года.
Латвийская компания финансовых технологий DelfinGroup выплатит акционерам дивиденды в размере более 600 000 евро за четвертый квартал прошлого года.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: так вам, армагеддонщики! Нонфармы опять космические
Фуад Расулов проводит встречу со слушателями! Еще не поздно запрыгнуть в последний вагон и присоединиться к нашему огоньку! А пока к делу.
Фуад Расулов проводит встречу со слушателями! Еще не поздно запрыгнуть в последний вагон и присоединиться к нашему огоньку! А пока к делу.
Все подкасты ДВ
Mнения
Экономист: Эстония отстает от стран Балтии в развитии зеленой энергетики
Эстония поставила перед собой цель к 2030 году довести в стране долю возобновляемых источников энергии до 100 процентов. По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, эта цель недостижима.
Эстония поставила перед собой цель к 2030 году довести в стране долю возобновляемых источников энергии до 100 процентов. По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, эта цель недостижима.
Все мнения
Интервью
Девелопер Александр Краус – о ценах, кризисе и конкуренции: «Это был какой-то апокалипсис»
Кризис 2008 года значительно отличается от того, что происходит на рынке недвижимости сейчас, рассказал в интервью «Деловым ведомостям» основатель и член правления компании Krauss Kinnisvara Александр Краус. По его словам, кредиты тогда выдавались безответственно, а девелоперами становились все кому не лень.
Кризис 2008 года значительно отличается от того, что происходит на рынке недвижимости сейчас, рассказал в интервью «Деловым ведомостям» основатель и член правления компании Krauss Kinnisvara Александр Краус. По его словам, кредиты тогда выдавались безответственно, а девелоперами становились все кому не лень.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект