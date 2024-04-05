    Цена на нефть достигла нового максимума

    Фото: Scanpix

    Атаки беспилотников в России, волнения на Ближнем Востоке и высокий потребительский спрос подняли цены на нефть до самого высокого уровня за последние месяцы.

    Рост цен на нефть ускорился на этой неделе после того, как израильский удар по иранскому дипломатическому зданию усилил опасения по поводу более масштабной региональной войны.

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