Интервью

Полина Волкова

24 апреля 2024 в 16:00









Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально

Президент Bolt Евгений Кабанов продолжит лоббирование против директивы, принятой в среду Европейским парламентом. Закон грозит существенно изменить бизнес-модель Bolt, в результате чего половина водителей может потерять работу, предупредил Кабанов. Фото: Andres Haabu

Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.

Вolt, работающий во многих европейских странах, оказался в центре международного внимания. Издание Euroactiv выяснило, что компания направляла в минэкономики Эстонии черновик, в котором от имени страны сформулировала позицию против общеевропейской директивы о платформенной работе. Директива невыгодна Bolt.

Читайте также Bolt пытался повлиять на Министерство экономики и не допустить принятия директивы о платформах

Письмо было отправлено Сандре Сярав, сотруднице минэкономики, которая раньше работала в Bolt и отвечала за отношения с регуляторами. В министерстве утверждают, что Сярав не занималась темой платформ и отправленный ей документ министерство не использовало. Euroactiv отметил, сама по себе отправка писем не незаконна.

По словам Кабанова, директива в худшем случае может означать серьезные изменения в бизнес-модели компании и оставить без работы половину людей, работающих на платформе. Но может быть и так, что ничего не поменяется - все зависит от того, как Эстония имплементирует директиву, которая была принята сегодня.

Bolt продолжит продолжит лоббистскую деятельность. По словам Кабанова, у него много личных отношений с чиновниками - и это нормально.