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Мартин Виллиг

9 апреля 2024 в 3:00









Мартин Виллиг: каждый год будем отдавать по 5% дохода на Эстонию нашей мечты

Технологический предприниматель Мартин Виллиг. Фото: Личный архив

Давайте заключим социальное соглашение, согласно которому люди, которые зарабатывают больше других, будут жертвовать по 5% своего дохода, которые мы направим на инициативы, способствующие общественному прогрессу, предлагает предприниматель, соучредитель Bolt Мартин Виллиг в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

О чем ты мечтаешь?

Например, я мечтаю о довольно простых вещах. Чтобы дети могли безопасно ходить или ездить на велосипеде в школу. Чтобы каждый в школе чувствовал поддержку, а не считал учебу испытанием. Чтобы сообщества были сильными и безопасными. Чтобы у человека было, где и у кого получить помощь в случае проблем с психическим здоровьем. Я мечтаю о скандинавском обществе всеобщего благосостояния, в котором никто не останется без внимания и более сильные поддержат тех, кто в этом нуждается.

Хотя в ближайшее время мы еще не войдем в десятку самых богатых стран Европы, Эстония по праву включена еще в несколько престижных списков. Согласно Всемирному индексу экономической свободы, мы занимаем 8-е место из 184 стран. В Европе мы точно на первом месте, если сопоставить количество стартапов со статусом единорога с численностью населения. Эстония также занимает одно из первых мест в рейтинге тестов PISA.

Но есть и другие, менее лестные рейтинги, в которых Эстония занимает первые места. У нас самый большой разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами в ЕС, и мы находимся в лидерах по числу самоубийств в Европе. Не всегда нужны цифры и графики, чтобы понять, что ситуация нуждается в переменах к лучшему.

Проблемы со здоровьем становятся все более распространенными, поскольку менее половины взрослых в Эстонии и только 25% детей достаточно физически активны.

Откуда взяться решениям?

Это реальные проблемы, которые требуют системных решений. Государство делает свою часть работы и поддерживает то, что должно поддерживать по закону. В большинстве случаев это устоявшиеся структуры и программы, действующие уже давно. Это правда, что инновационные решения также вписываются в некоторые статьи бюджета, но существует потенциал социального развития и инноваций и за пределами уже утвержденных государством мер.

Мы привыкли воспринимать стартапы как основную питательную среду для появления инновационных решений, особенно в технологическом секторе. Но где же находится питательная среда для инновационных социальных решений? Эти «стартапы» развиваются в третьем секторе. К нему относятся инициативы, запущенные снизу, сотрудники третьего сектора понимают нужды тех, кто нуждается в передовых социальных решениях, они одними из первых замечают точки, в которых быстрое вмешательство приведет к наибольшим положительным переменам.

Часто на повестке дня у этих «стартапов» третьего сектора стоят как раз те темы, по которым нам не хотелось бы быть на первых местах в международных рейтингах. Недоступность психиатрической помощи, неравенство в образовании, хронические заболевания и недостаточная физическая активность... Без решения этих проблем мы как страна не сможем двигаться вперед в других сферах. У «сломанных» людей просто не хватит на это сил.

Как правило, эти инициативы реализуют небольшие команды, которые, обладая ограниченными ресурсами и сильным чувством миссии, пытаются решать большие проблемы. Я более чем уверен, что мы все хотим жить в такой Эстонии, которую они строят изо дня в день. Но я также уверен, что мы добьемся цели только в том случае, если облегчение язв общества и помощь нуждающимся станет для всех нас общим делом.

Мы должны вместе построить Эстонию нашей мечты!

Вопрос выбора

Шесть лет назад мы вместе с Тааветом Хинрикусом и еще несколькими десятками предпринимателей-единомышленников основали Образовательный фонд Heateo. Мы стремились решить ключевые проблемы эстонского общего образования. На сегодняшний день мы внедрили важные решения, поддерживающие эстонское образование в 80 процентов школ, и предоставили 44 000 ученикам лучшие возможности развивать свои навыки. Инициативы, поддержанные фондом, так называемые «ростки образования», вывели на рынок новые и более быстрые решения и поддержали государство в реализации образовательной стратегии.

Прибавка денег в образовательный фонд, как и в другие благотворительные фонды, означает сбор пожертвований. Каждый сторонник фонда является донором, чей вклад помогает запустить новые важные социальные инициативы и придать импульс эффективным решениям, которые уже зарекомендовали себя. И если вы посмотрите на статистику, в Эстонии, кажется, не так уж мало желающих сделать пожертвование.

Однако более пристальный взгляд на данные показывает, что в 2022 году, побившему все предыдущие рекорды пожертвований, достаточно было пожертвовать чуть более 2000 евро, чтобы войти в число 1% крупнейших частных доноров. Компании, пожертвовавшие в течение года 6000 евро, вошли в число 10% крупнейших доноров. При этом только 5% компаний вообще делали финансовые пожертвования. Наши реальные возможности намного больше!

Что, если мы заключим социальное соглашение, согласно которому люди, которые зарабатывают больше прочих, станут жертвовать 5% своего дохода? Если, например, к такому Клубу 5% присоединяются те, кто зарабатывает более 5000 евро в месяц, в нем появятся более 15 000 крупных доноров, чей совокупный вклад составит более 50 миллионов евро в год.

Если направить эти средства на инициативы, способствующие социальному прогрессу, в эстонском обществе произойдут важные изменения. Приведу несколько примеров: 2,5 миллиона евро позволят обеспечить консультирование по вопросам психического здоровья 10 000 молодых людей. 1,4 миллиона будут потрачены на то, чтобы 10 000 человек со всей Эстонии могли регулярно участвовать в течение года в прогулочных группах Kõnnime Koos. Появится все больше и больше решений, которые сделают возможными серьезные перемены.

Более высокий доход позволяет делать выбор. У нас уже сегодня есть возможность сделать такой выбор, который улучшит благосостояние многих людей. Вместе мы можем воплотить мечты в реальность и превратить Эстонию в страну, которая находится на вершине рейтингов как самое здоровое, самое поддерживающее и самое безопасное место, где мы все можем жить действительно хорошо.