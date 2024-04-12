    Водители платформы Bolt негодуют по поводу снижения тарифа на поездки

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Водители платформы Bolt выражают негодование по поводу снижения тарифа на поездки, поскольку их доход заметно уменьшился, передает rus.err.ee.

    Начиная с 1 апреля Bolt снизил свои тарифы для водителей такси, один из которых уверил, что разница в зарплате до понижения тарифа могла достигать 700-800 евро.
    «Если ты заработаешь 1000 евро, то 250 евро забирает Bolt, 220 евро составляют налоги. То есть суммарно 470 евро ты просто отдаешь. У тебя остается 530. Минус 130 на топливо. И сколько у нас остается? 400 евро. Получается, чтобы получить 1200 евро в месяц, тебе надо заработать в общей сложности практически 4000 евро», – негодует водитель Bolt.
    Некоторые водители признались, что для получения достаточной для жизни зарплаты, работать необходимо 7 дней в неделю или более 12 часов в день: «Цены-то ниже не стали. Они добавили километры. Если ты ездил за 6 или за 7 евро 7 километров, то теперь ты едешь больше 10. А цены те же самые».
    Сама же компания Bolt большой проблемы не видит, поскольку водителей на платформе появляется все больше, и расценки понижаются для того, чтобы найти баланс между спросом и предложением.

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