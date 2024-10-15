Назад 15.10.24, 06:00 Эксперт: отключение от российской сети? Никто даже не заметит 8 февраля 2025 года страны Балтии отключатся от электрической системы BRELL, объединяющие наши страны с энергосистемами России и Беларуси, и подключатся к континентальной европейской сети. Насколько Эстония готова к этому шагу? Грозят ли нам отключения и рост цен? Об этом ДВ поговорили со специалистом в области электроэнергии бывшим младшим научным сотрудником Таллиннского технического университета и владельцем компании Evecon Карлом Куллем.

Foto: Андрас Кралла

Каковы будут последствия отключения Эстонии от BRELL?

Последствия будут таковы, что поддержание работы энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы потребует большего напряжения со стороны оборудования, которое находится на территории наших трех стран. Это касается всего: и сланцевых электростанций, и солнечных панелей, и ветряков, и газовых станций, и аккумуляторов – все они просто должны будут работать больше. Не более того.

В состоянии ли они работать больше, чем раньше? У нас же вечные проблемы со станцией в Аувере, и есть общий курс на отказ от сланцевых электростанций как таковых.

Сланцевые электростанции закроют не завтра, а десинхронизация произойдет уже вот-вот. К тому же, помимо наших станций, есть большие газовые станции в Латвии и Литве, которые также будут участвовать в поддержании энергосистемы в порядке.

Могут ли из-за отключения от BRELL вырасти цены?

Если мы достроим еще резервов, то конкуренция со стороны производителей возрастет. Это же работает так: новые вызовы требуют возведения новых мощностей. А чем больше мощностей, тем больше конкуренция. Природа не терпит пустоты.

Правильно ли я понимаю, что сейчас большую часть нагрузки на энергосистему несет Россия?

Неправильно: только часть. Наши электростанции в Эстонии, Латвии и Литве и сегодня работают на обеспечение стабильности системы. Плюс у Эстонии есть соединение с Финляндией, а у Литвы – с Польшей и Швецией.

В этой теме я полностью доверяю специалистам из Elering – это лучшие инженеры страны. Они сделали все необходимые приготовления и сделали все, чтобы переход прошел максимально комфортно и безболезненно. Осталось лишь построить новые мощности. Лично я в феврале буду спать спокойно. Думаю, что обычный житель Эстонии ничего и не заметит.

Т.е. веерных отключений вы не ждете?

Считаю их маловероятными.

В каком состоянии сегодня находится рынок электроэнергии в Эстонии? Я слышал пугалки, что якобы мы не переживем первую же суровую зиму (точнее, переживем при свечах), т.к. Норвегия, Швеция и Финляндия не будут продавать нам свое электричество, ибо самим не будет хватать.

Интересно бы задаться вопросом, кто все эти страшилки распространяет. Эстонская Elering, латвийская AST, литовский Litgrid, финская электросеть – все они каждый год проводят мониторинг на предмет того, достаточны ли поставки электроэнергии. Они никогда не позволяют этому показателю упасть ниже определенной планки.

В январе этого года было потребление электричества в Эстонии (составило чуть больше полутора тысяч мегаватт-часов). Впервые в истории страны (включая советский период) оно было на таком уровне. И если мы возьмем нарвские электростанции, солнечные панели, ветряки, другие генераторы – то все вместе они в состоянии покрыть такой уровень потребления. Добавьте сюда внешние соединения с Латвией и Финляндией (а эта страна, как и Швеция, всегда заботится о том, чтобы ее АЭС производили больше электричества, чем потребляли в стране), и станет ясно, что никакого повода для страха нет.

Я правильно понял, что даже рекордный уровень потребления электроэнергии в Эстонии полностью покрывается внутриэстонским производством – не надо даже ничего импортировать?

Советую почитать отчет Elering о надежности поставок – там нужные цифры по идее должны быть в первых же абзацах. Elering владеет этой информацией гораздо лучше – я лишь частный предприниматель.

Нужны ли нам дополнительные соединения с Финляндией и Латвией?

С Финляндией точно нужны, и чем больше, тем лучше. Вам любой инженер скажет: чем больше соединений, и чем больше у них пропускная способность, тем более стабильна система, и тем легче ею управлять.

Есть ли риск, что в ближайшие годы электричество может резко подорожать, как это было в 2021 году?

То подорожание было вызвано тем, что европейские газохранилища были пусты, а цена на газ резко пошла вверх по всему миру. Теперь у нас есть альтернативные поставки СПГ, от российского газа мы не зависим, поэтому ситуация стабилизировалась.

Как бы вы оценили «зеленый переход», который осуществляет Эстония?

Мы его осуществляем довольно бодро: мощность солнечных панелей уже достигла гигаватта, вовсю утверждаются планировки новых проектов. Если государство чего странного не учудит, то органичное развитие будет продолжаться.

Я слышал два противоположных мнения. Первое: заместить сланец ветряками невозможно – законы физики не позволяют. Второе: одного только ветропарка Айду или Сопи-Тоотси достаточно, чтобы покрыть половину потребления электричества в Эстонии. Кому верить?

Все, кто говорят, что потребность в электроэнергии можно покрыть из одного источника, ошибаются. Нужно развивать и другие компоненты возобновляемой энергетики – например, аккумуляторы, которыми занимается наша компания. Давайте будем реалистами: если мы слишком сильно нагрузим какую-то одну часть системы, возникнут проблемы. Должен быть баланс. Это как с правильным питанием – лучше всего потреблять разнообразные продукты.

Как, на ваш взгляд, должен выглядеть баланс?

Рынок сам его создаст, причем довольно быстро (если в него, конечно, не будут вмешиваться). Полагаю, что ближайшие пару лет станут ключевыми. За это время будут созданы новые мощности – и в дальнейшем рынок закрепится на этом уровне, новых мощностей появляться не будет.

Почему?

У вас пошли такие специфичные вопросы, что на них уже нет смысла отвечать. Количество мощностей зависит от состояния общества. Когда потребление возрастает, появляются новые мощности.

Вы сказали, что все определит рынок. Однако альтернативную энергетику в Эстонии дотирует государство. Разве это не прямое вмешательство в рынок?

Солнечную энергетику уже никто не форсирует. В этой сфере немало мощностей появились полностью рыночным путем. Это раньше дотации было оправданы, т.к. преследовали цель помочь конкретному сектору пережить трудное время. Когда строительство солнечных панелей было дико дорогим, а Евросоюз уже поставил свои цели, дотации позволили привлечь инвестиции в страну (чтобы деньги пришли, нужна смелость, и ее нужно культивировать).

Вы хотите сказать, сегодня государство уже не дотирует солнечную энергетику?

Новых программ поддержки этой отрасли не принимается.

Еще одно возражение про «рынок»: у нас основным производителем альтернативной энергетики является государственная Eesti Energia. О каком рынке вообще тогда может идти речь?

Enefit Green вообще-то тоже участник рынка.

70% этой компании принадлежит государству.

Если вы читали новости, то знаете, что последний ветропарк возвели братья Сынаялги. Есть ветропарк Саарде, который возвели другие застройщики. Сейчас утверждаются планировки различных девелоперов и строителей. Так что ваше, утверждение, что этим занимается только государство, не соответствует действительности.

К слову, о ветряках. Их-то государство по-прежнему дотирует?

Да, в отношении ветряков новые программы принимаются. Сейчас идут дебаты в отношении того, нужно ли финансировать ветропарки через торги (vähempakkumised), где все конкурируют со всеми. Самое важное в схеме поддержки – обеспечить то, чтобы все имели к ней равный доступ, не должно быть никаких исключений. И пока Евросоюз разрешает осуществлять такие схемы поддержки, надо этим пользоваться. Иначе это сделают Латвия и Литва.

Почему эта же логика не распространяется на сланец? У нас есть возможность сделать то, чего не могут делать Латвия и Литва – добывать и перерабатывать свой ресурс. Почему мы его не продвигаем как поляки – свой уголь?

Понятия не имею, что делают поляки – не слежу. А у них что, есть какие-то меры поддержки на возведение угольных электростанций?

Я слышал, что они сумели достичь отсрочки достижения климатических целей для себя, что позволяет им продолжить производить электричество на угле.

Вы что-то там где-то там слышали, а я бы хотел опираться только на стопроцентные факты. Если мы взглянем на наши нарвские блоки, то дизайн и оборудование там образца конца 1950-х годов. Вы бы на какой машине хотели ездить: шестидесятого года выпуска или посовременнее? Вот вам и ответ. В какой-то момент эта технология просто перестанет быть конкурентоспособной.

Или, наоборот, даст конкурентное преимущество? Я слышал, что лучшие специалисты по сланцу – в Эстонии.

В советское время здесь построили самые крупные сланцевые электростанции в мире – мы держатели мирового рекорда. Удивляться тут нечему: никто кроме нас больше не использует сланец в качестве топлива. Если мы посмотрим на состав сланца и сравним его с углем, то предпочтение нужно отдавать только углю – как с точки зрения выбросов, так и с точки зрения отходов. Уголь гораздо более конкурентоспособен.

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