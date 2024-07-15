Elering приобретет 500 мегаватт резервных мощностей

Компания Elering объявила государственный тендер на приобретение производственных и накопительных мощностей в объеме до 500 мегаватт, необходимых для самостоятельного управления частотой энергосистемы.
Elering уже сейчас использует частотные резервы для поддержания баланса в энергосистеме. В связи с выходом из российской энергосистемы и присоединением к энергосистеме континентальной Европы в феврале следующего года использование резервов будет расширено.
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