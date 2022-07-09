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    Эксперт по энергетике: cредняя цена за электричество зимой превысит 250 евро за мегаватт-час

    По мнению председателя энергетического совета при Эстонской академии наук Арви Хамбурга, зима в этом году будет суровой. Архивное фото. Фото: Andras Kralla

    По мнению председателя энергетического совета при Эстонской академии наук Арви Хамбурга, единственным решением борьбы с высокими ценами на электроэнергию является создание новых производственных мощностей. В то же время эксперт считает глупым план по прекращению производства электроэнергии из горючего сланца уже в 2030 году.

    «Деловые ведомости» приводят отрывки из интервью Хамбурга Postimees.

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