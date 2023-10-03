    Ветряки Сынаялгов, которым грозил снос, получат солидную дотацию от государства

    Частная фирма братьев Сынаялг получит дотацию от государства, а принадлежащий государству проект в Тоотси – нет.Фото: Andres Haabu

    Несколько лет назад Олег и Андрес Сынаялг спорили с Министерством обороны о судьбе ветряной электростанции в Айду, но сейчас ее строительство близится к завершению, и, по словам Elering, она имеет право на дотацию возобновляемых источников энергии. Это будет означать государственную поддержку в размере 120 миллионов евро в течение 12 лет.

    ERR поинтересовался у Министерства климата, как так получилось, что ветряная электростанция Айду, которая много лет боролась с Министерством обороны, наконец, получила солидную субсидию, а проект Eesti Energia Тоотси, который сейчас называется ветроэлектростанцией Сопи-Тоотси, остался без нее.
    По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства климата Кадри Пеэтерсоо, когда старая схема поддержки после 2016 года была прекращена, несколько проектов успели достичь промежуточной стадии развития, но правила государственной помощи позволяли воспользоваться старой схемой только тем, кто мог доказать, что их проект на конец 2016 года уже был необратим.
    «Проверка и принятие решения в Эстонии оставлены на усмотрение Elering. В случае с Айду компания Elering оценила как достаточное доказательство того, что проект перешел в «необратимый» статус на конец 2016 года. Доказательства были представлены Elering. Он это оценил и принял такое решение», – пояснила Пеэтерсоо.
    Руководитель по связям с общественностью компании Elering Айн Кёстер это подтвердил. «В отношении Айду было принято решение, что это существующий производитель. Сколько Айду должна когда-нибудь начать производить, мы пока не знаем. Она сможет обратиться за поддержкой, когда электростанция будет готова и признана отвечающей требованиям, указанным в законодательстве», – добавил он.

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