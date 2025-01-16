Назад 17.01.25, 06:00 Елена Ощепкова: «Большинство стартапов делают одну и ту же ошибку» Время, а не деньги – главный ресурс, которого не хватает предпринимателям, уверена специалист по развитию бизнеса Елена Ощепкова. О главных ошибках эстонских предпринимателей, перспективах AI, а также о новом проекте Cyborg Boosts, который выиграл хакатон, она рассказала в интервью «Деловым ведомостям».

Команда с участием Елены Ощепковой (пятая слева) заняла первое место на EdTech Hack 2024. Foto: Cyborg Boosts

Елена, читатели ДВ помнят вас как одну из владельцев Ilma Pood – первого в Эстонии магазина, где продаются товары без упаковки. Как сейчас идут дела у этого проекта?

Это был проект моей подруги, которая на начальной стадии обратилась ко мне за помощью, потому что у меня был опыт предпринимателя. Я ей помогала, и мы вместе развивали проект в течение трех лет. Магазин и сейчас существует, я его люблю всем сердцем и поддерживаю.

Чем вы занялись после этого проекта?

Параллельно с Ilma Pood я начала развивать свое дигитальное маркетинговое агентство, где сотрудничала с малым и средним бизнесом, помогая им расти. Меня тоже привлекали в самой начальной стадии, когда надо придумывать продукт, тестировать его, собирать обратную связь. С малым бизнесом работать непросто – у него и бюджеты маленькие. Но при этом хочется, чтобы они выросли в средние и большие, и были успешными.

Читать еще 02.12.21, 13:00 Владельцы «безупаковочного» магазина: маленькие шаги ведут к большим целям! Малый бизнес в Эстонии, с которым вам приходилось работать, это какие сферы чаще всего? Разные. Это могут быть интернет-магазины или онлайн-услуги, например, обучение, технологические проекты. Словом, разные, но очень классные, интересные. А теперь у меня все внимание занимает проект Cyborg. Да, в ноябре 2024 года вы с командой выиграли международный образовательный хакатон «EdTech Hack 2024». Расскажите, в чем идея Cyborg? Идея родилась на EdTech, хакатоне, который был организован EdTech Эстония, Таллиннским университетом и Таллиннским технологическим университетом. У участников есть возможность придумать какой-то проект, продукт или сервис в течение 48 часов. Вначале у нас была одна идея, но в процессе она трансформировалась в более обширную, глобальную.

Cyborg Boot Camp , как сказано в итогах хакатона, предлагает получать «практический опыт работы» с помощью «ролевых игр, имитирующих реальные рабочие ситуации», это «решение ориентировано прежде всего на развитие командной работы, избегая традиционных методов обучения и предлагая инновационный подход к обучению».

Мы хотели, основываясь на совместном опыте своей команды, сделать проект в сфере образования. Мы видели Cyborg как среду для нескольких групп пользователей, то есть многопользовательскую карьерную симуляцию с использованием искусственного интеллекта (AI), в которой есть реалистичные рабочие ситуации и есть команды, которые решают свои задачи. У нас это реализуется через симуляцию реальной динамики рабочего места, через так называемый RPG (role-playing game) сценарий, когда AI-агенты играют роль менеджеров в проекте или коллеги, или клиента – в одной симуляции несколько ролей. И к этой симуляции может присоединиться определенное количество реальных людей и определенное количество AI-агентов, выполняющих роль других людей и ролей.

С малым бизнесом работать непросто – у него и бюджеты маленькие.

Все это помогает натренировать так называемые soft skills, которых многим так не хватает. У нас есть опыт работы и в IT, и в образовании – две трети команды у нас работают в образовании. И мы видим, насколько сложно стало строить карьеру в IT для нового поколения. Технических навыков недостаточно для того, чтобы получить работу. Нужны человеческие навыки общения, эмоционального интеллекта, работы в коллективе, возможности устойчиво вести себя профессионально в очень сложных условиях, а их как раз не хватает.

И чем же помог хакатон?

Изначально это планировалось как сервис, который поможет людям войти в IT-сферу, в IT-карьеру, получить работу. Но мы поняли, что можем послужить не только пользователям, которые хотят самостоятельно развиваться, но и образовательным учреждениям, как государственным, так и частным, а также бизнесу для обучения новых сотрудников. То есть мы расширили нашу потенциальную аудиторию. И мы услышали от других менеджеров, которые нам помогали на этом хакатоне, что наша платформа была бы действительно очень полезна.

В чем суть проекта? Как именно происходит обучение?

Сами мы не учим пользователей, мы предоставляем инвалидную среду для обучения, где команды формируются сами. Как только команда сформировалась, симуляция закрылась, и игра началась.

Это все выглядит как чаты? То есть человек регистрируется на сайте или в приложении, получает свою роль, и дальше он в каких-то чатах начинает коммуницировать с другими живыми участниками и AI?

Выглядит это как различные каналы коммуникации, с которыми люди сталкиваются на работе: как Outlook, то есть email-система, где есть переписка; да, это может быть чат, например, как Slack или Discord, или Google Teams.

И вы получаете письма от руководства, либо вам, может быть, отвечает ваш коллега сразу очень эмоционально. Из этого может разгореться конфликт, и придется из него выбираться. Там есть дедлайны, и они разные – какие-то задания за день нужно сделать, какой-то проект будет в ближайшую неделю или месяц.

Сценарии придумывают языковые модели?

Нет, придумывают эти ситуации люди, а AI-моделям, как агентам, даются роли. При этом они имеют свободу в тех рамках, в которых технически на данный момент это возможно. То есть они отыгрывают эти роли, координируют между собой повествования, в том числе, чтобы создать реалистическую рабочую обстановку. Какие-то права мы им даем, какие-то ограничиваем.

Кому вы будете продавать этот сервис?

Наш фокус – это университеты, а также компании и их HR, для которых можно кастомизировать продукт. Потому что необходимо помогать компаниям в тестировании кандидатов, в тренингах. Люди всегда всему учатся, их нужно обучать, поддерживать. И у нас такой инновационный способ, как можно это сделать.

Но среда будет не совсем безопасная, с точки зрения стресса…там возможны токсичные реплики, жесткие дедлайны.

Да, но вы будете понимать, что это не реальный человек. Или, даже если это реальный человек, то в целом это игра. И задача – завершить проект. Неважно, что вы для себя выберете, может быть кому-то нормально и так общаться. И вы так, в том числе, для себя понимаете, какая среда для вас приемлема, где вы выдерживаете, а где – нет.

И если команда понимает, что ей нужен специалист, она может попросить предоставить ей его – ментора, коуча, технического какого-то специалиста.

Вы нашли применение AI в своем стартапе. Какое у вас в целом отношение к этому инструменту? Насколько он может быть полезен и в чем?

Это первый мой настолько технически углубленный проект. И, конечно, искусственный интеллект открывает огромные возможности для тех людей, кто умеет им пользоваться.

Это очень хороший помощник, который освобождает время, если с ним разобраться и правильно использовать. Но и в этой сфере, в использовании AI, себя нужно образовывать, начинать с каких-то базовых вещей. Очень много есть бесплатных курсов от IBM, от Microsoft, от Google, где можно самостоятельно понять, каким образом это работает. А те, кто понимают AI, извлекают из него выгоды.

Как бизнес-девелопер вы могли бы сказать, какая самая распространенная ошибка у эстонских стартапов?

Если спросить их самих, то большинство говорят, что причина в недостатке финансирования. Но на самом деле – нужно исходить из потребностей рынка. Тогда как очень часто придумывается какой-то товар, проект, сервис, и потом пишется для него аудитория. И это основная ошибка.

Изначально нужно увидеть, понять, где есть проблема, и уже искать решение, найти его, протестировать, и потом уже, когда он готов, так скажем, эта стадия премаркетфит, когда ты тестируешь, валидируешь, собираешь обратную связь со своих клиентов, слушаешь их, делаешь правки, и после того, как твой прототип протестирован, когда валидирован, тогда ты с этим продуктом уже выходишь на рынок.

Важна команда, важен настрой. Еще одна ошибка – несовместимость характеров. Когда у одного партнера есть одна цена, у другого – своя, и они не совпадают.

Очень важно понимать, где ты находишься, куда ты идешь, с какой целью ты это делаешь. И понимать, что это очень долгая история, долгая игра. Для того, чтобы развиться, ты должен сам постоянно расти, вкладывать в это время и какие-то средства.

Время сейчас для всех самое ценное, это основной ресурс, не деньги. Главное, очень хорошо провести исследование рынка, делать много тестирований, строить гипотезы, откатывать их, смотреть, сыграть, анализировать данные, и, исходя из этих данных, делать справки и уже двигаться дальше.