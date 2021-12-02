Интервью

Полина Волкова

2 декабря 2021 в 11:00 Поделиться:









Владельцы «безупаковочного» магазина: маленькие шаги ведут к большим целям!

Ilma Pood – первый в Эстонии магазин, где продаются товары без упаковки. Елена Ощепкова, работающая там менеджером по продажам, считает, что люди должны стараться сокращать отходы, однако испытывать чувство вины за каждый лишний фантик или кофейный стаканчик тоже не стоит.

Елена Ощепкова работает вместе со своей подругой Юлией Булгаковой, которая и является основателем и руководителем Ilma Pood. Фото: Лаура Окс

Интервью было записано в рамках передачи «Деловые люди» на радио Äripäev и публикуется в сокращённом переводе с эстонского языка.

«Наслаждайтесь всем, что приносит вам радость, но и не забывайте о нашей планете, – призывает Елена Ощепкова. – Не обязательно полностью отказываться от упаковки. Однако можно пересмотреть своё потребление: можете ли вы пользоваться только одной бутылкой для воды или лишь одним стаканчиком для кофе?» «Двигаясь шаг за шагом, можно достичь больших результатов», – считает она.

Елена работает вместе со своей подругой Юлией Булгаковой, которая и является основателем и руководителем Ilma Pood. Четыре года назад Юлия переехала в Эстонию из Латвии, откуда привезла идею «безупаковочного» магазина – таких в Риге уже не менее десяти. Чтобы начать бизнес в Эстонии, Юлия написала проект и получила субсидию от Кассы по безработице. Первый Ilma Pood появился в прошлом году в столичном районе Каламая, а этой осенью подруги открыли второй магазин уже в Тарту.

Как работает «безупаковочный» магазин? Нужно приходить за макаронами со своим пакетом?

Вы можете прийти в магазин со своей упаковкой, будь то банка, коробка или пакет. Какие-то покупки можно положить даже прямо в карман! Кроме того, мы можем выдать вам бумажный пакет, и ещё в магазине есть специальный уголок, где можно выбрать банку нужного размера.

Вы позиционируете себя как первый безупаковочный магазин в Эстонии. Так ли это на самом деле? Ведь я могу купить продукты на развес, например, в Maxima или на рынке.

Товары без упаковки можно купить также в Biomarket. Но пока мы единственный магазин, который сознательно продвигает концепцию минимального использования упаковки.

Наш магазин условно разделён на две части. Одна часть полностью посвящена продуктам питания. Другая – это гигиенические и косметические средства: кремы, таблетки для чистки зубов, гели для стирки - всё это можно купить в розлив в собственный флакон.

Ilma Pood условно разделён на две части. Одна часть полностью посвящена продуктам питания. Другая – это гигиенические и косметические средства. Фото: Лаура Окс

Готовы ли клиенты приходить со своей упаковкой?

Все люди разные. Некоторые готовы. Есть и много неуверенных людей, которые приходят и спрашивают, действительно ли можно пользоваться своим пакетом, на что мы отвечаем: «Конечно, именно для этого мы и работаем!» Таких людей нужно иногда подбадривать.

Кто он – ваш типичный клиент?

Это совершенно разные люди: и молодые, и бабушки с дедушками, которые прочитали о нас где-то в СМИ и пришли посмотреть на магазин. К нам приходят и просто люди, живущие по соседству. Есть покупатели, которые регулярно раз в неделю приходят со своими банками за конкретными продуктами – их приближение слышно уже издалека.

Сколько в среднем тратит человек в вашем магазине?

В среднем покупают на 20–25 евро.

Поделюсь своим опытом: когда-то я пыталась покупать одежду, произведённую по принципу fair trade (справедливая торговля – принцип, по которому люди из третьих стран, производящие вещь, получают справедливую плату за свой труд - ред.), но вся она была слишком дорогой. Как думаете, эта ситуация изменится в будущем?

Могу сказать про продукты питания: их цена может оказаться выше, если они производятся в Эстонии или странах Балтии. Мы делаем всё возможное, чтобы предлагать продукцию местных производителей. Это облегчает транспортировку: товар можно доставлять в одних и тех же многоразовых контейнерах.

Конечно, цена тоже важна - мы хотим, чтобы магазин был доступен для людей любого достатка. Есть товары, которые стоят немного дороже обычного, но зато срок их службы дольше.

Насколько я понимаю, вы с Юлией занимаетесь этим бизнесом вдвоём.

Это бизнес Юлии. Она инженер-эколог, у неё большой опыт в этой области. У меня такого опыта нет: я обычный человек, который, например, каждое утро покупал кофе в одноразовом стаканчике. Когда я начала работать с Юлией, мои привычки изменились.

Я продолжаю покупать кофе, но теперь у меня есть многоразовый термос. А если я вдруг забываю его дома, то покупаю кофе в стаканчике: безупаковочный образ жизни не должен даваться болезненно, процесс перехода должен быть естественным. Не надо принуждать себя, иначе перегоришь и вообще откажешься от такого стиля жизни.

Вы уже вышли в прибыль? Или работаете «за идею»?

Мы пока без прибыли. Открыли второй магазин и надеемся, что прибыль появится через год.

Деньги на открытие магазина в Тарту вы собирали через краудфандинговую платформу Hooandja. Сколько привлекли и на что планируете потратить?

Наша цель – собрать 7000 евро. Инвестируем в ремонт помещений, покупку мебели, зарплаты сотрудников, товары, торговое оборудование.

Я вижу, что молодое поколение всё чаще задумывается, действительно ли они хотят купить какую-то вещь или нет. Теперь многие сознательно приходят к разумному потреблению. Елена Ощепкова

Темп жизни ускоряется, а это значит, что люди потребляют всё больше. Как вы думаете, можно ли это остановить?

Наоборот: я вижу, что молодое поколение всё чаще задумывается, действительно ли они хотят купить какую-то вещь или нет. Теперь многие сознательно приходят к разумному потреблению. Это медленный процесс, но он работает – например, становится всё больше мероприятий, где люди меняются одеждой.

Мы, кстати, не проводим кампании и распродажи - не торопим своих клиентов с покупкой.

Наверняка, углубившись в тему минимизации отходов, вы стали замечать, как много мусора всё-таки оставляют люди.

Мы и сами покупаем товары в упаковке. Не нужно из-за этого чувствовать себя виноватым. Честно говоря, сложно жить с нулевыми отходами, если у вас напряжённый образ жизни – работа, школа, детский сад. Позволяйте себе всё, что вас радует, но не забывайте о нашей планете. Продумайте что можно заменить более экологичными альтернативами. Маленькие шаги ведут к большим целям!