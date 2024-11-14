Управляющий местной Dodo Pizza: «Нам выгоднее возить сыр из Бельгии»

Пиццерия Виктора и Жанны Ивановых, работающая под брендом, зародившемся в России, довольно успешно пережила ковид, энергетический кризис, инфляцию и даже ремонт дороги на таллиннской улице Гонсиори, где расположен один из ресторанов. Теперь Dodo Pizza готовится к новому потрясению – росту налогов на оборот и прибыль.
- «Повышение налогов конечно ударит по ценам», - говорит член правления Dodo Pizza Виктор Иванов. Foto: Алена Ценно
О том, сколько и на чем зарабатывает сеть, какая пицца самая популярная в Эстонии и чего ждать бизнесу в 2025 году, ДВ поговорили с одним из основателей и членом правления компании Виктором Ивановым.
Как вы оцениваете текущее состояние своего бизнеса?
У нас все нормально. Обороты растут, но это отчасти результат инфляции. Посетителей на Гонсиори в этом году из-за стройки, конечно, было меньше, чем обычно. Но, поскольку значительная часть наших продаж – доставка, мы пережили это довольно легко. Всего у нас три точки в Таллинне и одна в Пярну. Сейчас идет строительство пиццерии в Тарту.
А почему такая очередность: сначала в Пярну, а потом в Тарту?
Сначала у нас были планы открыться в Таллинне и дополнительно еще сразу в трех городах: в Пярну, Тарту и Нарве. Но дальше все зависело от того, есть ли свободные помещения в хорошей локации. В Пярну просто повезло: там прямо на главной улице было хорошее предложение. А в Тарту мы просто много лет искали помещение. Там значительно меньше – это мои предположения – чем в Таллинне, на ресторанный бизнес повлияли ограничения, введенные во время коронавируса. В Таллинне многие кафе закрылись и как-то сразу стали появляться свободные площади. А в Тарту – только в этом году.
Давайте начнём с самого начала, как вы решили заняться пиццей? Ваша компания называется Vip Shop…
Да, она зарегистрирована в 2007 году, и сначала это был интернет-магазин. А пиццей мы начали заниматься в 2015 году. В ноябре открыли первую Dodo Pizza.
Заняться ресторанным бизнесом – это было спонтанное решение. Немножко даже авантюрное. Просто в какой-то момент захотелось чего-то другого. Я почитывал разные бизнес-форумы и новостные порталы, в том числе читал блог одного российского бизнесмена, который был тоже немножко романтик – он открыл удачно в Сыктывкаре свою первую пиццерию. И я подумал, что интересно было бы тоже этим заняться.
Как я понимаю, Dodo Pizza – это, в первую очередь, IT-продукт для пиццерий, не только бренд с птичкой.
Да, здесь все процессы дигитализированы, и это для предпринимателя большая помощь. Если клиент делает какой-то заказ, то в нашей IT-системе заказ сразу попадает на кухню, и процессы поделены на разные станции. Если упрощать, кто-то раскатывает тесто, кто-то начиняет, кто-то потом ставит в печь, кто-то нарезает, упаковывает. На каждой станции стоит свой планшет. Нам все это помогает делать большой объем — это наше преимущество особенно важно вечером в пятницу, когда очень много таллиннцев хотят заказать пиццу. Мы – одна из немногих сетей пиццерий, которая, в принципе, может выполнить довольно большие заказы, и очень-очень редко встаем. В этом, конечно, наша IT-система помогает.
- Посетителей пиццерии на улице Гонсиори стало меньше, когда шло строительство дороги. Foto: dv.ee
То есть она как бы оптимизирует? Не то что за вас компьютеры что-то делают, а они знают, сколько где-то должно быть продуктов, в какое время и сколько сотрудников?
Да. Еще она прогнозирует, сколько чего нужно заказать. А для тех, кто занимается финансовыми метриками, готовит отчеты по финансам, которые позволяют следить за производственной моделью.
Когда вы выбрали франшизу и начали открывать пиццерии, какие вам встретились сложности на этом пути?
Сложности были, конечно. В первую очередь из-за того, что нам с командой никогда раньше не приходилось работать с молодежью. Работать со взрослыми людьми – это одно дело, а с учениками старших классов гимназии или студентов – совсем другое. А нам пришлось работать именно с такими, поскольку люди постарше хотят и работу посолиднее, и зарплату повыше. Словом, это было для нас немножко сюрпризом.
Главная сложность - управление очень молодым персоналом. Думаю, это, а не IT-система, и есть самая удивительная вещь – когда работают молодые люди.
Виктор Иванов
совладелец сети Dodo Pizza в Эстонии
Они приходят абсолютно как чистый лист белой бумаги. И, главное, у молодых людей еще нет понятия о том, что если ты вдруг начинаешь работать за деньги по трудовому договору, то, ну, твое детство закончилось. Нельзя сказать, что я не выйду на работу, потому что у меня, там, кошка рожает или у дедушки день рождения. То есть можно, но, если только заранее договоришься с руководителем или с тем, кто тебя заменит, а не просто так - как школу прогулять. Думаю, это, а не IT-система, и есть самая удивительная вещь – когда работают молодые люди.
Какую пиццу любят в Эстонии?
Удивительно, что несмотря на моду в Эстонии на экологичность и вегетарианство, мясо растительного происхождения и прочее, Эстония оказалась страной мясоедов и до сих пор ей остается. Самая непродаваемая пицца – вегетарианская. А веганскую мы даже не стали вводить, потому что она имела бы 0,001% от продаж.
А «Маргарита»? Я слышала, что она в топе самых продаваемых, как правило, в других странах.
На «Маргариту» есть свой клиент, но это не топ-продаж. «Пеперони» — вот самый топ, потому что это очень простая пицца и вкусная, если, конечно, правильно выбрать колбасу.
Мы пробовали несколько раз запускать какую-то пиццу с рыбой, то с тунцом, то с лососем. Казалось бы, она должна продаваться, потому что в Эстонии рыбу любят. Но нет, идут лучше все-таки мясные пиццы.
Обычно мы вводим сезонные пиццы, на несколько месяцев, и смотрим на продажи. Если не очень, то мы ее выводим. Если смотрим, о, класс, продажи-то топчик, тогда мы оставляем ее в основном в ассортименте.
Какой обычно стандартный заказ в кафе? Что берут к «пеперони» из напитков?
Если человек приходит в зал, то берет самую обычную Coca-cola. Не Zero, с пониженным содержанием сахара, несмотря на, опять же, моду на здоровое питание.
Если заказывают пиццу домой, то в большинстве случаев без напитка. Видимо, дома уже есть, чем ее запить.
- Пицца пеперони и Coca-Cola - самый стандартный заказ у Dodo Pizza в Эстонии. Foto: Unsplash
Или все понимают, что купить в магазине дешевле…
Если уж на то пошло, то и пиццу можно в магазине купить. Нет, тут дело не в цене.
Значит, заказ на доставку – это в основном пиццы. Сколько?
Среднее у нас: чуть меньше, чем две больших пиццы.
У вас еще есть достеры – это вроде роллов, но с совсем другим тестом. Долго ли Эстония привыкала?
Нет, недолго. Это удачный продукт, он как-то сразу стал продаваться. И мы все время проводим с начинками эксперименты.
Чтобы разнообразить ассортиментную линейку, мы ввели еще так называемые стартеры. В принципе, это те же самые по ингредиентам продукты, только сложены и закручены по-другому.
На чем вы зарабатываете? Рестораны часто получают прибыль за счет напитков. А как пиццерии?
У нас как раз наоборот! Мы можем зарабатывать только на том, что делаем сами, вот оттуда идет вся прибыль. Маржинальность есть. Месяц на месяц не приходится, но в среднем по году это 10-20%. Сейчас, когда есть объемы, нам гораздо легче, мы стали интересными производителям ингредиентов и можем заключать договоры с ними напрямую. Потому что если ты покупаешь 10 тонн сыра ежемесячно, то это уже совсем другая история, чем когда сотни килограммов. А когда ты выходишь напрямую на производителей, то и цены, естественно, для тебя ниже, чем через дистрибьютора.
Вы готовите из эстонских продуктов?
Нет. Сыр мы покупаем в Бельгии у компании Milcobel. Там дешевле, даже несмотря на доставку. Первое для нас – это цена. Второе – качество. И третье – чтобы продукт подходил под нашу технологию. Еще очень конкурентоспособные сыры в Польше. Там действительно хорошее качество и нормальная цена.
Многие продукты выгоднее привозить из других стран Евросоюза, чем покупать в Эстонии.
Виктор Иванов
совладелец сети Dodo Pizza в Эстонии
А в Эстонии нет таких сыров?
Всё-таки в Эстонии выше цены на ингредиенты. Поэтому многое мы привозим из других стран Евросоюза. Например, ту же самую колбаску пеперони привозим из Испании. Но ветчина у нас эстонская, бекон – эстонский, Nõo.
Сам бренд Dodo Pizza появился в России, его придумал Федор Овчинников. Ваша деятельность теперь как-то связана с Россией?
Мы с самого начала ничего не отчисляли в Россию. Мы выкупили в 2015 году IT-систему и бренд. У нас мастер-франшиза по Эстонии. Но за использование знака мы платим фирме-владельцу, зарегистрированной в Великобритании.
Мы с самого начала ничего не отчисляли в Россию.
Виктор Иванов
совладелец сети Dodo Pizza в Эстонии
У России точно такая же мастер-франшиза. Поэтому мы существуем на сегодняшний день абсолютно независимо друг от друга.
Додо Пицца была придумана предпринимателем из Сыктывкара Федором Овчинниковым в 2011 году. Весной 2012 года у компании появились первые франчайзи. С 2016 года «Додо Пицца» стала самой крупной сетью пиццерий в России. В 2018 году Овчинников запустил облачную ERP-систему «Додо ИС» (Dodo IS), разработанную специально для пиццерий. Российская компания ООО «Додо Франчайзинг» принадлежит DP Global Group Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Головная компания группы — Dodo International Group Limited — зарегистрирована Великобритании.
После начала полномастшатбного вторжения России в Украину, летом 2022 года Овчинников перестал
быть контролирующим акционером Dodo International Group Limited.
Сейчас сеть помимо России есть в 22 странах и состоит из 1097 заведений. Владеет такими брендами, как «Додо Пицца», «Дринкит» и «Doner 42».
В Эстонии сейчас есть задача сокращения отходов от упаковки, а при доставке ее много – коробки, пластиковые стаканчики и пр. Как Dodo Pizza решает эту проблему?
Во-первых, картонные упаковки для пиццы – это биоразлагаемый материал. А во-вторых, тут как всегда есть тренд, а есть правда жизни. Да, тренд состоит в том, что нужно сокращать отходы и мы это выполняем. Чтобы сделать что-то еще, мы тестировали, например, многоразовую упаковку для пиццы. Такую, которую можно было бы повторно использовать. Но проведенный эксперимент показал, что наше общество пока еще не созрело до экомышления. С многоразовой упаковкой хлопот, к сожалению, больше, чем пользы.
Как на вас скажется грядущее повышение НСО и введение налога на прибыль? Чего вы ждете?
Конечно, это очень грустно, хотя можно правительство понять и найти какие-то оправдания. Но в конечном счете рост налогов оплатит потребитель. Для нас повышение НСО – это рост собственных цен. А рост цен – это недовольство покупателей. Надеюсь, вдумчивые читатели вашего издания понимают, что бизнес не наживается на них и не обворовывает всех вокруг… Но да, это будет рост цен и новый виток инфляции.
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