    Пилоты военных дронов и зеленая промышленность: в Ида-Вирумаа обсудили изменения в экономике

    Президент Эстонии Алар Карис выступил на открытии бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу.

    9 мая в Нарва-Йыэсуу, в спа-отеле Noorus состоялась третья бизнес-конференция, организованная городскими властями. Конференцию «Будущее уже здесь» открыл президент Эстонии Алар Карис. Участники обсудили изменения, которые происходят в экономике Ида-Вирумаа, и проекты, которые могли бы дать толчок развитию региона.

    Большая часть обсуждавшихся на конференции проблем и возможностей давно известны, но ситуация постепенно меняется, крупные проекты развиваются и возникают новые. Так, пожалуй, самой неожиданной на конференции была презентация Джеймса Акуны, отставного оперативника ЦРУ, который живет в Эстонии и консультирует западный бизнес, как вести дела в Восточной Европе.
    С помощью Фонда справедливого перехода и украинских военных и инженеров Акуна планирует осенью открыть в Йыхви школу пилотов FPV-дронов и обучать до тысячи добровольцев в год.
    При этом фонд поддерживает и туристические проекты, надеясь привлечь в Ида-Вирумаа больше гостей. Однако, как отметил в своей речи президент Карис, главным преимуществом региона останется промышленность, но новая – зеленая и стратегически важная для всего Евросоюза.

    Какое будущее прилетит – военное или гражданское?

    Джеймс Акуна рассказал, что около 20 лет был агентом ЦРУ, а также работал в американском агентстве перспективных разработок DARPA. Сейчас он живет в Таллинне, но часто бывает в городах Ида-Вирумаа и хорошо говорит по-русски.
    Он считает, что Ида-Вирумаа, а конкретно почти неиспользуемый аэродром Йыхви и многочисленные заброшенные дома в соседних городах – идеальная местность для создания центра подготовки пилотов военных дронов и для испытаний новой техники. Сейчас, по его словам, западные поставщики беспилотников для украинской армии не готовы сами ехать в Украину и доводить свои разработки до ума с учетом реального опыта, поскольку не готовы рисковать. А Ида-Вирумаа и безопасен, и может стать удобным полигоном вблизи России.
    Но аэродром под Нарвой, где планируется центр грузовых дронов, по словам Джеймса Акуны, на эту роль не подходит:
    «А если вдруг дрон упадет в России? Мы не хотим случайно начать Третью мировую», – пояснил он.
    Центр «Baltic Ghost Wing Academy», по задумке Акуны, предложит добровольцам, прежде всего, членам Кайтселийта, интенсивные 13-недельные курсы обучения и практики (которую можно будет пройти в Эстонии или в Украине). Обучение можно будет проходить на английском, эстонском, русском или украинском языке.
    Акуна с партнерами планируют обучить 300 человек в первый учебный год и тысячу человек во второй. Он считает, что это вполне реально, поскольку аналогичная украинская школа за два года обучила около 4000 операторов.
    Джеймс Акуна и его партнеры из США и Украины представляют проект создания в Йыхви школы пилотов FPV-дронов.Фото: Николай Андреев
    По его словам, для местной экономики это будет означать внедрение новых технологий и рабочие места для 30 инструкторов с зарплатой более 2,5 тысяч евро. По словам разработчика беспилотников Максима Шевченко, выступавшего на конференции по видеосвязи, курсанты, которые научились управлять FPV-дронами, смогут управлять и любыми коммерческими дронами. То есть, это будут готовые специалисты для новой отрасли экономики, которых сейчас в регионе – единицы.
    Более прямое влияние на местную экономику с помощью авиации предлагал на конференции Кен Коорт. Пилот, который входит в руководство Эстонского авиационного кластера, считает, что развитие малой авиации и аэродрома под Нарвой приведет в город новых туристов и инвесторов.
    «Когда мы со своей семьей куда-то летим, мы смотрим на места, где есть аэродром. Мы не выбираем такие места, куда нужно прилететь, а потом еще восемь часов ехать на машине», – сказал он.
    Потенциал для авиации большой, уверен Коорт: в небе Эстонии и Финляндии практически безлюдно по сравнению с другими странами Европы. Это хорошо видно на сайте Flightradar.
    «Когда я сам летаю по Эстонии, по радио я говорю сам с собой», – пошутил Кен Коорт.

    Источник стратегических ресурсов

    Президент Алар Карис, открывая конференцию, предложил свое видение развития региона:
    «Ида-Вирумаа может многое предложить европейской экономике, поскольку здесь нет негативного отношения к промышленности. Но именно развитие промышленности имеет ключевое значение, если Евросоюз хочет снизить свою зависимость от других экономических регионов в стратегических областях. Геополитика играет все более важную роль в развитии и формировании цепочек создания стоимости. Кризисы препятствуют длинным цепочкам поставок, и страны все больше и больше защищают свою промышленность».
    При этом президент отметил, что сделать свою промышленность менее углеродоемкой – значит еще и получить технологии, которые будут востребованы в остальном мире.
    «Для экономики зеленый переход – это прежде всего возможность опробовать новые технологии. Экологичность – это не только пение птиц, цветы и бабочки. Сокращение выбросов углекислого газа требует трансформации промышленных процессов, новых цепочек поставок и использования природных ресурсов. Мы должны быть открытыми и изучить эти возможности».
    Алар Салусте из Ragn-Sells рассказал, что Европа полностью зависит от Китая по поставкам некоторых стратегически важных материалов.Фото: Николай Андреев
    Руководитель будущего завода Ragn-Sells по добыче карбоната кальция из сланцевой золы Алар Салусте также высказался о геополитике и поставках, но сосредоточился на стратегически важных материалах, которые не добывают на территории Европейского Союза.

    Такая ситуация, которая была с российским газом, у нас сейчас с магнием. Он нужен, чтобы делать сплавы алюминия для самолетов, машин и вообще для всего.

    Мы в ЕС потребляем магния 150 000 тонн в год, но мы его вообще не производим – все поступает из Китая. Но это очень важно, потому что наша экономика зависит от того, сколько алюминиевых сплавов мы делаем.

    Алар Салусте
    руководитель будущего завода Ragn-Sells
    Таких стратегических материалов по мере зеленого перехода потребуется все больше и больше, но есть противоречие: расширяя их производство, нужно одновременно ограничивать выбросы углекислого газа. Алар Салусте показал пробирку с магнием, который, помимо карбоната кальция, также удалось добыть из сланцевой золы. По его мнению, такие заводы, как Ragn-Sells собирается построить в Нарве, решают это противоречие, одновременно утилизируя отходы и производя стратегически важные материалы.
    «Это еще не экономика замкнутого цикла, потому что минералы обратно не возвращаются, но это хорошее начало», – сказал Алар Салусте.
    Кроме самих отходов, в Ида-Вирумаа есть и удобная для перевозок железнодорожная сеть, соединенная с портами северного побережья, которая сейчас используется на 5-10%, добавил Салусте.

    Социальные связи как конкурентное преимущество

    Вальдар Лийве, предприниматель, эксперт по Финляндии и бывший представитель EAS в Хельсинки, рассказал на конференции о важности для бизнеса общения с северными соседями и с другими местными предпринимателями.
    Со своей стороны о важности общения говорил и Алар Салусте – его волнует недостаточная связь между промышленностью, которая нуждается в конкретных разработках, и учеными, которые больше занимаются тем, что представляет академический интерес именно для них.
    «У нас нет такой традиции, как в Америке, когда у каждого профессора есть своя компания. У нас есть отдельно академическая сфера, отдельно – предприятия», – посетовал Салусте.
    Харди Мурула из Союза самоуправлений Ида-Вирумаа отметил, что регион слишком мал, чтобы привлекать ученых из крупных научных центров.
    «Но наш интерес заключается в том, чтобы высокая наука была связана с предпринимательством», – согласился Мурула.
    При этом несколько раз разные участники конференции повторили мысль, что предприятиям Ида-Вирумаа нужно рассматривать друг друга не столько как конкурентов, сколько как партнеров по привлечению клиентов из-за пределов региона. Вальдар Лийве отметил, что регионы, где есть плотные сети контактов, выделяются как более успешные. А для этого нужно постоянно общаться между собой.

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