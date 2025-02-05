Назад 06.02.25, 06:00 «Надо уходить»: почему предприниматели хотят покинуть Эстонию Владельцы эстонских фирм все чаще консультируются о переводе бизнеса из Эстонии в другие страны. Что их не устраивает здесь? И где лучше?

Все больше компаний задумываются о том, чтобы уехать из страны. Foto: Мило Бауман

«Мой партнер очень любит Эстонию и не хочет уезжать, поэтому пока мы здесь. Но по-хорошему уже нужно куда-то переноситься. Потому что сейчас, конечно, ситуация изменилась по сравнению с тем, когда мы начинали бизнес», – признает Станислав Грудницкий, совладелец компании Machine Grading.

Желание закрыть эстонский офис или перерегистрировать компанию в другой стране возникает как у крупных компаний, так и у небольших предпринимателей. Достаточно вспомнить финского производителя обуви Aaltonen S&B или, например, эстонского производителя пищевой упаковки Tactical Foodpack. А кто-то, как крупный предприниматель Рауль Кирьянен, сразу предпочел строить завод по переработке древесины в Латвии, или в Германии, как Skeleton Technologies . В Литву, а не в Эстонию планирует прийти немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Как свидетельствуют консультанты, в последнее время «чемоданное настроение» бизнеса усилилось. «У меня за последние полгода, когда уже шли разговоры о повышении налогов, примерно на 30-40% выросло количество клиентов, которые или хотят проконсультироваться по вопросам переезда бизнеса, или уже приняли такое решение», – говорит налоговый консультант Агне Асу Петровская.

Налоги – только одна из причин для беспокойства. Предпринимателей часто вынуждают к перерегистрации эстонские банки, рост цен на аренду, дефицит рабочих рук и даже Министерство внутренних дел.

Налоги душат

Поводом задуматься о переводе бизнеса в другую юрисдикцию стало, в частности, введение налога на прибыль для компаний. «Эстония раньше заманивала IT-компании, а теперь, наоборот, налогами и другими жёсткими мерами выталкивает бизнес. Казна из-за этого опустеет. Это было очень глупое решение», – считает Петровская. Уходят, по ее словам, в первую очередь технологические компании, но также и медиа-сервисы, работающие онлайн. «Основная причина для них – именно повышение налогов и появление налога на прибыль. Если раньше Эстония привлекала своей простой системой и низкими ставками – и я искренне ее рекомендовала клиентам — то сейчас, на самом деле, это очень сложная система и высокие ставки, которые сильно задавили компании», – рассказывает налоговый консультант.

Основная причина ухода – именно повышение налогов и появление налога на прибыль Агне Асу Петровская налоговый консультант

Недостаточно гибкие условия предпринимательского счета – тоже проблема, которая усложняет жизнь предпринимателям. «Удивительно, что несмотря на это Литва тоже внедрила это новшество в 2024 году, – замечает Петровская. – Налоговая ставка на предпринимательском счете фиксированная, но не учитывает расходы предпринимателя. Это делает систему невыгодной для тех, у кого большие затраты, так как налоги начисляются с дохода, а не с прибыли».

Автоналог – еще одна неприятность для бизнеса, ведь многим компаниям необходимо иметь собственное транспортное средство. «Нам пришлось некоторые автомобили и мотоциклы снять временно с учета, чтобы не платить налог. Это сделали многие, по крайне мере на год его не будет, хоть какая то экономия», – признается ДВ предприниматель Сергей (полное имя редакции известно. - прим. ред.).

Ограничения для иностранцев

«Другая причина, тоже вытеснившая немало компаний и бизнесменов из страны, – ужесточение ограничений для иностранцев. Проблемы возникают в основном у россиян и белорусов. Но я знаю случай, когда ВНЖ не смог получить живущий в Эстонии украинец – он приехал сюда еще до войны, – рассказывает Петровская. – У обладателей иностранных паспортов возникают проблемы с банками, с получением э-резидентства и ВНЖ. Они оказываются в замкнутом круге. С русским паспортом в Литве на сегодняшний день намного легче легализоваться, чем в Эстонии». Также гораздо проще это сделать в Испании, Польше, Венгрии, Португалии и на Кипре, добавляет она.

С этим столкнулся ИТ-предприниматель и производитель оригинальных открыток Postcards Андрей Антонюк. «В 2022 году эстонское правительство подумало и пришло к выводу, что гражданам России на территории Эстонии не рады», – констатирует он.

Антонюк с семьей и 400 килограммами открыток перебрался в Португалию. Но на вопрос, где бы он хотел вести бизнес, если бы не было препятствий с документами, предприниматель отвечает «однозначно в Эстонии». «Потому что я до сих пор верю в эстонское электронное государство. Это действительно очень здорово и очень круто», – говорит он.

Налоговую систему он помнит еще по состоянию на 2022 год, когда «она была очень удобная». Впрочем, он не исключает, что и сейчас она лучше португальской. «Тут очень замороченная система. И даже сдать налоговую декларацию – это большая эпопея. Прям танцы с бубнами и все такое. Самое неприятное, что каждый раз сюрприз. Я не знаю, сколько я заплачу налогов в итоге – может быть пару тысяч, а может быть десять тысяч… это тревожный фактор», – замечает Антонюк.

Несмотря на рост налоговой нагрузки и изменения экономической ситуации, Эстония остается комфортной и привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса, не согласна совладелица бухгалтерской фирмы Kidnes Анна Шендик. «Компании не уходят из страны, а, скорее, децентрализуют свою деятельность, открывая представительства и филиалы в других странах ЕС, говорит она. - Это не вызвано недостатками эстонской налоговой системы, а является следствием требований европейского законодательства и стремления к оптимизации операционных процессов». Она выделяет такие плюсы как «гибкость налогообложения прибыли (пока что 0% на нераспределенную прибыль)», «прозрачность налоговой системы и удобство ведения бизнеса благодаря цифровым решениям». «Ставки на прибыль и НДС в странах Балтии и Западной Европы остаются схожими или даже ниже, однако Эстония продолжает выигрывать за счет простоты ведения бизнеса и отсутствия бюрократических барьеров», – убеждена Шендик.

Косвенно такая жесткая политика в отношении иностранцев создает еще один ограничивающий фактор для бизнеса – дефицит кадров. «Бешеная стоимость рабочей силы и ее недостаток – это тоже заставляет задуматься о развитии бизнеса в другом месте, – комментирует Грудницкий. – У нас был опыт, мы гонялись за разработчиками, мы упрашивали за много денег нам кое-что сделать и мы не могли найти никого, кто бы нам эту работу сделал. Айтишников, наверное, масса. Но то, что мы получали, это просто нижайшая квалификация». Выпускника Таллиннского университета, по его словам, приходится всему учить с нуля.

«Банковской системы в Эстонии просто нет»

ДВ уже не раз писали о трудностях , с которыми сталкиваются предприниматели в эстонских банках. Как правило, причиной проблем становится российское гражданство, связи с Россией или никак не связанная со страной-агрессором деятельность, почему-то не устроившая банки. Таких историй ДВ становится известно все больше.

В январе еще один предприниматель Сергей (полное имя редакции известно. - прим. ред.) рассказал, что просил банк Coop увеличить ему лимиты поступлений и использования наличных, но после ряда уточняющих вопросов банк не только не сделал этого, но и закрыл счет. «Непонятно почему банки могут в одностороннем порядке принимать такие решения и топить малый бизнес. Ведь расчетный счет для фирмы – жизненно необходимая услуга, без которой работа невозможна», – возмущен он.

Бизнесмен предлагает правительству внести законопроект, по которому эстонской фирме гарантировалась бы возможность иметь счет в Эстонии, «а не искать варианты продолжения работы и прыгать по иностранным банкам».

Необходимо правительству рассмотреть законопроект по которому у фирмы должна быть возможность иметь счет в своем национальном банке. пострадавший предприниматель

«В Эстонии отсутствует банковская система. И репутация у банковской системы Эстонии за ее пределами ужасна. Просто ужасна. И это все абсолютно рукотворно», – недоволен Станислав Грудницкий. У него тоже возникли проблемы с открытием счета. «Мы ходили по пяти банкам, там разной степени хамства люди с нами общались… но в итоге отказали. Поскольку бизнес должен быть связан с Эстонией», – рассказывает он.

Проблема сектора, по его словам, в отсутствии конкуренции и необходимости биться за клиента: «Многие электронные сервисы в эстонском электронном государстве завязаны на местные банки. Если вы не имеете счета в местном банке, то вам очень трудно рассчитываться с Налогово-таможенным департаментом. И все, каждый банк понимает: ему не надо бороться за долю рынка, потому что ее никто не отберет. А если люди не понимают, зачем им клиенты, то не будет никакого сервиса, никто не будет разбираться, что нужно для работы, чем вы занимаетесь, зачем. Эстонские банки занимаются в основном выдачей ипотеки под недвижку».

Если люди не понимают, зачем им клиенты, то не будет никакого сервиса. Станислав Грудницкий совладелец Machine Grading

«И второй момент, который влияет на отношение к банковской системе Эстонии снаружи, связан с делом Danske Bank», – напоминает Грудницкий о сотрудниках эстонского отделения, которых обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Подозрительными клиентами занималось именно нерезидентское подразделение Danske.

Похожие истории были у многих банков, но большинство быстро признают вину, платят штраф и все это уходит из инфополя, объясняет Грудницкий. С Danske Bank все еще идут суды, поэтому история, бросающая тень на всю эстонскую банковскую систему, еще на слуху. «Когда я прихожу в банк в Люксембурге или в любой другой европейской стране и спрашиваю, открывают ли они счета гражданину России, они говорят: да, мы открываем. А где ты живешь? Я говорю: в Эстонии. Они говорят: тогда нет. - Ну это же абсурд!»

Куда уходит бизнес?

Перерегистрация головной компании не обязательно ведет к закрытию фирмы в стране. Часто она просто становится филиалом. «Если у компании есть в Эстонии производственные мощности, то она оформляет местную компанию как филиал, а головную регистрирует в новой стране. То есть в Эстонии накапливается капитал, а прибыль филиал законно переводит за рубеж в материнскую компанию, например, в Румынию, где ниже налоговая ставка», – объясняет Петровская.

Другой вариант – работа через агрегаторов аренды компаний вроде rentacompany. «Для IT и медиа-специалистов это замена MTÜ и предпринимательского счёта», – замечает она.

Есть еще вариант снижения налогов в Эстонии – консалтинг. «Когда компания якобы платит за рубеж за услугу. Тут рано или поздно у налоговой будет вопрос, что это за консалтинг по 300-400 тысяч евро в год. Но схемы с филиалом и арендой компаний – рабочие», – комментирует Петровская. А это означает, что бюджет будет терять деньги.

«Получается, что Эстония потеряет намного больше денег, чем планировала собрать благодаря повышению налогов. Это, возможно, приведёт к тому, что власти захотят повысить ещё социальные налоги, но куда ещё больше?!» – задает риторический вопрос Петровская.