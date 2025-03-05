Назад 05.03.25, 16:45 Украинские дроны провели показательные полеты в Ида-Вирумаа В Таллинне проходит международная конференция, посвященная военным беспилотникам. Но до сбора в столице участники из нескольких стран приехали в Таммику под Йыхви, где рядом с местным аэродромом поделились опытом и показали возможности своих дронов. Вместо реальных боеприпасов украинские операторы сбрасывали на цель банки с газировкой.

Сотрудники украинской фирмы Drone Fight Group готовят беспилотник и «вооружают» его бутылками с водой для показательного бомбометания. Foto: Николай Андреев

Район йыхвиского аэродрома был выбран, поскольку именно здесь, а также в старой промзоне в Кивиыли будут тренироваться ученики школы дронов Baltic Ghost Wing Academy, которую организует в Эстонии Джеймс Акуна, бывший сотрудник ЦРУ и американского агентства перспективных разработок DARPA.

В апреле школа начинает обучение полицейских и пограничников, рассказал Акуна. Также запланировано открытие программы для обучения военных, но почти три четверти учеников школы – именно полицейские, пограничники, а также местные школьники.

ДВ писали о планах Джеймса Акуны в мае прошлого года. Успешность реализации проекта на сегодняшний день Акуна охарактеризовал как «50 на 50», учеников в школе оказалось меньше, чем он рассчитывал.

«Это новая концепция для стран Балтии. В Украине очевидно, что происходит, но здесь это не очевидно. В Эстонии есть школа пилотов, но люди о ней не знают. К сожалению, бизнес-экосистемы еще не существует. В Латвии, в Эстонии, в Литве, даже в Финляндии это только начинается», – сказал Акуна.

Показательные полеты украинских дронов под Йыхви.

6 fotot Вместо бомбы на этот раз - бутылка воды.

С передовой – на AliExpress

До демонстрационных полетов несколько участников конференции выступили в зале народного дома поселка Таммику. В их числе был сотрудник компании DroneSec, которая исследует использование и развитие дронов и готовит для своих заказчиков решения по противодействию беспилотникам.

В разговоре с корреспондентом ДВ сотрудник компании представился просто как Джеймс. Он отметил, что война в Украине является сейчас главным источником инноваций в технологиях беспилотников. Причем, эти инновации быстро копируют не только стороны конфликта, но и другие страны. Например, после того, как российская армия стала использовать дроны на оптоволокне, которые невозможно заглушить средствами РЭБ, эту технологию начала использовать и украинская армия, затем свой вариант выпустила компания из Китая, после чего такие беспилотники начали производить и в других странах.

Технология вышла на открытый мировой рынок, теперь такие дроны и катушки с оптоволокном для них можно свободно купить даже на AliExpress.

Примерно такой же путь с передовой на мировой рынок прошла идея дрона-матки, который выпускает дроны меньшего размера. Программное обеспечение для обучения пилотов дронов, по словам сотрудника DroneSec, развивалось иначе: ПО, доступное на мировом рынке, доработала компания из Финляндии, после чего его начали использовать обе воюющие стороны.

Локализовывать, но понимая – зачем

Руководитель и сооснователь украинской компании Drone Fight Group Владислав Плаксин сам участвовал в войне в качестве оператора дрона. Он приехал в Эстонию с командой специалистов и привез дроны различных моделей. Они оказались самыми грузоподъемными из тех, что участвовали в показательных полетах.

По словам Плаксина, компания оказывает комплексные услуги в сфере беспилотников: обучение, изучение проблем и выработка их решений с помощью беспилотников, создание протоколов использования дронов. Производством летательных аппаратов компания не занимается, но, по словам сотрудников, они производят пластиковые детали в пресс-формах для модификации беспилотников. В войсках Украины, добавил один из сотрудников компании, широко используются 3D-принтеры для доработки дронов под изменившиеся условия боя.

Владислав Плаксин считает, что производить собственные дроны будут в каждой стране. Foto: Николай Андреев

На вопрос ДВ, стоит ли в Эстонии налаживать собственное производство беспилотников или их лучше закупать, Владислав Плаксин ответил, что советует производить, но отталкиваться от конкретных задач, а не просто копировать чужие образцы.

«Дроны, которые есть на рынке, зачастую не соответствуют тем стандартам, которые есть у военных, и это небезопасно. Так как у меня приоритет – безопасность, все, что мы проектируем, мы проектируем уже под военных. А военные ко всему подходят так, как будто это топор или лопата. Соответственно, ты должен сделать для них инструмент, который будет максимально безопасен для них», – заметил он.

В то же время локализация, по его словам, однозначно нужна: «Все страны будут производить дроны, и не только боевые. Они будут решать много разных задач. Мир будет меняться, просто война стимулировала это развитие».