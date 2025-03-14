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  • 14.03.25, 08:52

Победитель тендера Rail Baltic радуется и приглашает на работу: «Безумно крутое чувство»

«Все в фирме немного в эйфории», – говорит руководитель инфраструктурной строительной компании KMG Infra Индрек Паппель. Фирма вместе с партнерами выиграла крупный тендер на строительство Rail Baltic, объем которого превышает 300 миллионов евро.
Руководитель KMG Infra Индрек Паппель говорит, что это проект века как для Эстонии, так и для их компании.
  • Руководитель KMG Infra Индрек Паппель говорит, что это проект века как для Эстонии, так и для их компании. Foto: Raul Mee
В рамках этого тендера искали подрядчиков для двух ключевых участков – отрезка Rail Baltic Пярну–Таллинн и Пярну–Икла. Общая стоимость работ составит от 726 до 932 миллионов евро.
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