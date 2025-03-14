Победитель тендера Rail Baltic радуется и приглашает на работу: «Безумно крутое чувство»
«Все в фирме немного в эйфории», – говорит руководитель инфраструктурной строительной компании KMG Infra Индрек Паппель. Фирма вместе с партнерами выиграла крупный тендер на строительство Rail Baltic, объем которого превышает 300 миллионов евро.
Подписанный в Ярваканди в Рапламаа контракт с компанией TREV-2 Grupp добавляет к Rail Baltic еще 14 километров, в результате чего половина основного маршрута в Эстонии теперь охвачена строительными договорами.
Правительство дало согласие на строительство железнодорожной трассы Rail Baltica в уезде Пярну в районе Луйтемаа. Это решение позволит продолжить планировку трассы, которую Государственный суд запретил в 2020 году.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.