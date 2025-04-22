Назад 23.04.25, 06:00 Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей? В середине мая в Нарве, на территории промпарка торжественно откроется новый цех завода Fortaco Estonia. Из планируемых 50 новых рабочих мест занято уже 21. Сейчас каждую неделю завод нанимает около десяти человек.

Директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова в цеху завода на ул. Линда в Нарве.

Foto: Николай Андреев

Именно на новые рабочие места пресса и общественность как правило обращают внимание. Но ведь более современное оборудование зачастую требует меньше работников. ДВ поговорили с директором Fortaco Estonia Ларисой Шабуновой о росте производительности труда, о роботах и о том, вытеснят ли они людей из промышленности.

Лариса, как у завода Fortaco Estonia сейчас идут дела? Судя по тому, что возникла необходимость расширения, неплохо?

В этом году дела идут хорошо, рынок разворачивается вверх. Наши заказчики чувствуют больше спроса на рынке, и соответственно, у нас сейчас больше заказов. Мы работаем в цикличном бизнесе, около двух лет мы наблюдали тенденцию спада, а за спадом всегда следует рост. Мы очень сильно надеемся, что этот год будет годом роста. Он в основном связан с тем, что сейчас идет снижение процентных ставок, и у конечных потребителей продукции, которую мы делаем, сейчас больше мотивации инвестировать, потому что деньги становятся более дешевыми.

В новом цеху вы будете производить не ту же самую продукцию, что в имеющихся сейчас цехах в центре Нарвы на улице Линда? Там будет выпускаться похожая продукция, но она будет ориентирована на новых заказчиков, с которыми мы развивали отношения последние годы. Это два заказчика, работающие в сегменте лесной промышленности, делающие харвестеры, форвардеры – John Deere и Komatsu. И третий большой заказчик – это Palfinger, который работает в сфере перевозки грузов. В локации на улице Линда у нас есть большой клиент Hiab, а Palfinger – это его прямой конкурент, поэтому мы их разводим, чтобы производства не соприкасались. Продукция – это такие большие балки. Человеку, который мало связан с производством, может казаться, что мы делаем что-то однотипное, очень похожее. На самом деле, в этом и есть смысл – рационально выстраивать такую линию, на которой мы делаем очень схожую продукцию. Технически для инженеров она очень разная, но для производства схожая. Когда мы делаем однотипные балки, мы можем достигать достаточно большой эффективности труда. Мы подбираем оборудование, которое заточено только на изготовление этих балок, подбираем процессы, и тогда можем делать их легче, быстрее, эффективнее и более качественно. Как раз об эффективности я хотел бы спросить. Естественно, обычно вас спрашивают, сколько рабочих мест вы создаете. И Фонд справедливого перехода, который выделяет субсидию на новый цех, также стремится создать больше рабочих мест. Но ведь у предпринимателя здесь обратный интерес – делать больше продукции меньшими силами? Да, но мы платим больше – зарплата растет. Единственный способ повышать зарплату – это снижать время, которое используется для изготовления продукции. Если мы не будем повышать производительность труда, это дорога в никуда, на самом деле. В рамках справедливого перехода мы обещали, что с открытием этого нового подразделения у нас будет, по крайней мере, 50 новых рабочих мест, и мы это обещание выполняем. Возможно, мы создадим даже больше рабочих мест. Часть новых работников уже работает? Да, буквально сейчас на собрании мы подводили итог. Неделю назад у нас было принято 9 человек, на сегодняшний день у нас уже 21 человек. Грубо говоря, каждую неделю мы добавляем по 10 работников. Горячие новости Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев» Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем» KM Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Под новый цех Fortaco Estonia приобрел опустевшее здание в Нарвском промышленном парке Ида-Вируского инвестиционного агентства.

Foto: Николай Андреев

В новом цеху будет какое-то более эффективное оборудование, которого у вас не было раньше?

Оно более прогрессивное. Вообще любое новое оборудование более эффективно и прогрессивно, чем было три года или пять лет назад. Например, в этом корпусе (на улице Линда – прим. ред.) у нас много нового оборудования, но это уже оборудование вчерашнего дня. В новом корпусе – оборудование сегодняшнего дня. Например, большой станок с программным управлением – двухшпиндельный. Сразу две головы обрабатывают изделие, соответственно, мы снижаем время на его изготовление практически в два раза. Конечно, нужно время на установку, на контроль, поэтому не ровно в два раза, но существенно быстрее.

Плюс больше сама скорость обработки. Сварочные роботы, которые у нас в новом корпусе, совершенно нового поколения. Они обеспечивают более плавный и качественный провар, там установлены камеры, которые позволяют контролировать сварку, и мы имеем меньше проблем с дефектами. С точки зрения качества и производительности это оборудование более продвинутое.

У вашего завода вообще большой опыт изменений. Он ведет историю от старого «Балтийца». Сколько лет вы сами уже здесь работаете?

28.

Сколько из них на посту директора?

11.

Можете оценить, насколько сильно благодаря новым машинам выросла производительность труда за это время?

В среднем мы стремимся повышать производительность на несколько процентов каждый год, но на это влияют разные факторы. Это может быть новое оборудование и технологии, но это могут быть навыки людей – чем опытнее люди, тем они быстрее и качественнее работают.

В чем вы измеряете рост производительности?

В количестве времени, которое мы тратим на изготовление одного изделия. Мы считаем именно время, в часах. Но мы многого добиваемся за счет инвестиций. Поэтому если говорить про прибыль, финансовый аспект, все это не значит, что мы экономим и больше зарабатываем. Мы должны все больше инвестировать, чтобы идти вперед за этим прогрессом.

Соответственно, и требования к работникам тоже постоянно меняются?

Да, и это очень важный момент. Чем прогрессивнее оборудование, чем выше организация труда и производительность, тем больше требования к квалификации работника. Плюс из-за того, что растет стоимость труда, Эстония уже не конкурентоспособна в производстве простых изделий. Мы можем конкурировать только в производстве сложных или каких-то очень нишевых изделий для наших заказчиков. Может быть, они готовы платить немного больше, но они получают более сложные и более качественные изделия. И поэтому требования к работникам тоже растут.

Квалификация сейчас имеет очень большое значение. И когда к нам приходят новые работники, у нас уходит несколько месяцев, чтобы доучить их до того уровня, который нам нужен.

Но ведь новые работники приходят не из школы – какие-то навыки у них уже есть?

Да, но это в рамках общих стандартов. А они должны понять стандарт нашего заказчика, должны изучить наше оборудование, подстроиться под наши процессы. На это нужно время.

С таким постоянным ростом эффективности в Нарве мы увидим когда-нибудь завод без людей или почти без людей?

Я думаю, что нет, потому что какие-то профессии все равно требуют человеческого взгляда на вещи, человеческого управления. Теми же сварочными роботами нужно управлять, их в любом случае нужно программировать. Процессы нужно как-то настраивать, за этим стоят люди. Поэтому, я думаю, без людского участия завод, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем сложно представить.

Чему должны учиться люди в такой новой промышленности? Какие знания будут нужны вашим работникам и через пять, и через десять лет?

Нужно постоянно совершенствоваться в своей области. Я думаю, что сейчас все больше будет развиваться дигитализация, автоматизация производства, искусственный интеллект. Нужно учиться делать производство более продвинутым с точки зрения цифровых технологий. Поэтому я думаю, что в пяти-десятилетней перспективе дигитализация и искусственный интеллект будут оказывать большое влияние на развитие производства. Но ручной труд, мне кажется, тоже останется.

Если у работника очень высокая квалификация, если это лояльный работник, который хочет работать, стремится делать свою работу качественно, спрос на таких всегда будет высоким.