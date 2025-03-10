Назад 12.03.25, 06:00 Нарвские промышленники: заказчикам не объяснишь, что нам надо повысить цены из-за отопления Центральное отопление в Нарве годами было самым дешевым в Эстонии, а теперь – одно из самых дорогих в стране. Ошеломительными для нарвских предпринимателей стали не только сами цены, но и динамика их роста: после многолетней стабильности цены взлетают, как ракета. И переложить эти расходы на своих потребителей могут не все предприятия.

Большие цеха Fortaco для нормальной работы зимой требуют больших расходов на отопление. Foto: Andras Kralla

В сентябре 2023 года отопление в Нарве подорожало сразу на 84%, с декабря 2024-го – еще на 50%, а с апреля 2025-го его стоимость вырастет еще на 14%.

Вдобавок местные электросети сообщили, что введут в счета постоянный компонент, что означает удорожание электричества в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ на несколько процентов.

Все это означает непредсказуемый взлет расходов не только для мелких потребителей, но и для крупных компаний, конкурирующих на мировом рынке с промышленниками из стран с более дешевой энергией.

Светлана Петрова в цеху SKS Estonia Textile, который отапливает себя сам. Foto: Николай Андреев

По ее словам, центрального отопления на фабрике нет вообще, в нем нет необходимости. Цеха отапливаются непосредственно теплом машин, офисное здание площадью 2000 кв. м – с помощью большого рекуператора, который специалисты компании самостоятельно разработали и построили.

«По трубам идет вода, теплый воздух проходит через эту установку, вода нагревается и идет в отопительную систему – в обычные батареи», – рассказала Светлана Петрова.

По ее словам, иногда бывает даже слишком жарко. По ее подсчетам, обогрев такого офиса с помощью центрального отопления обходился бы примерно в 40 000 евро в год.

Лариса Шабунова: это просто неприемлемо!

«Счастливая случайность, не зависящая от нас, – что погода была такой мягкой, не морозной. Поэтому счета не были такими кардинально высокими. Но то, что счета были больше, чем в прошлом году – это однозначно», – рассказала руководитель завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова.

Это заставляет искать альтернативные варианты отопления, чем на предприятии сейчас активно занимаются.

«Если одна дверь закрыта, мы начинаем искать выход через другую, искать альтернативный вариант. Терпеть такое повышение, если оно дальше будет продолжаться, это нереально», – сказала Шабунова.

Лариса Шабунова: приходится искать альтернативы центральному отоплению. Foto: Николай Андреев

По ее словам, самая большая статья расходов завода – это металл, из которого здесь и делают свою продукцию. Отопление – по сравнению с ним не столь большой расход, но проблема в другом: «Важно даже не то, какой это процент от нашего оборота, а то, насколько оно подорожало с прошлого года. Рост – вот, что существенно. Мы иногда от заказчиков повышения цены и на 1-2% не можем добиться. А тут сразу: вот вам 80%, потом еще 50, и сверху еще 14 – это ни в какие ворота не лезет, это просто неприемлемо! Мы, конечно, говорим заказчикам, что у нас рост расходов, но их особо не тревожит, что мы должны больше за отопление платить».

В распоряжении Fortaco Estonia есть недавно купленный новый производственный корпус в промпарке Кадастику под Нарвой и 4 корпуса на улице Линда в центре города. Из корпусов на Линда самый новый – 2020 года, основной корпус – 2009 года постройки. Но два корпуса, возведенные еще в советское время, не энергосберегающие, именно они потребляют больше всего тепла.

«Корпус, который у нас на Кадастику, отапливается газом. И мы видим, насколько газовое отопление экономнее в сегодняшней ситуации. Пару лет назад, когда цены на газ взлетели за облака, это не казалось выигрышным вариантом. Сейчас, когда относительно того уровня цена упала, газовое отопление становится выгодным вариантом. В других корпусах у нас центральное – здесь мы будем смотреть, что можно предпринять», – рассказала Лариса Шабунова.

Отапливать этот корпус Fortaco в промпарке газом оказалось экономичнее, чем более старые цеха в центре Нарвы, где отопление центральное. Foto: Николай Андреев

Парадоксально, но высокая цена на центральное отопление связана именно с подорожанием газа, на котором работает нарвская газовая котельная, когда не функционирует Балтийская электростанция.

Пока только 43 предприятия в Эстонии должны покупать квоты на выбросы углекислого газа, а те, кто отапливает себя сам, освобождены от этого. По словам руководителя Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, если цена природного газа на рынке составляет, например, 50 евро за 1 МВт (т.е. за количество газа, из которого теоретически можно получить 1 МВт тепловой энергии), то после всех обязательных платежей, с учетом КПД котлов выше 90%, на выходе с котельной 1 МВт тепла будет стоить уже около 100 евро.

«Это может нас добить»

Обеспокоен растущими ценами и предприниматель Александр Брокк – основной владелец завода хромовых кож Nakro и руководитель созданного на его базе промпарка Intek-Nakro. Завод был построен еще в советское время, но нынешнее кожевенное производство занимает меньшие площади, и на освободившихся помещениях действует промпарк – производственные площади здесь арендуют 45 различных компаний.

Александр Брокк в цеху одного из арендаторов промпарка Intec-Nakro. Foto: Николай Андреев

Среди самых крупных потребителей энергии – фабрика, выкупившая знаменитый бренд Krenholm, производитель вакуумных пробирок для анализов крови InterVacTechnology и единственный в Северной Европе производитель шариков для пейнтбола Eesticaps.

Сам кожзавод Nakro также потребляет много тепла, газа и электричества. На обогрев помещений здесь уходит меньше тепловой энергии, чем на само производство. И тепло, и газ, и электричество дорожают, отмечает Брокк.

«Конечно, меры рабочего порядка мы будем принимать – немного уменьшим температуру, может быть, где-то пересмотрим технологию. Но это капля в море, это существенно не повлияет на расходы на отопление», – рассказал Александр Брокк.

Он замечает, что серьезно экономить не на чем. Хорошо лишь, что зима выдалась теплая, а новые тарифы еще не вступили в действие в полную силу, поскольку значительную часть времени Нарву все еще отапливала Балтийская электростанция по старой, более низкой цене.

«А то, что будет в следующем году, я бы уже назвал катастрофой, поскольку в нашу себестоимость входит много расходов на тепло. Гарантированно можно прогнозировать убытки. И думаю, что так же будет у многих предприятий, которые у нас здесь находятся. Это будет существенный удар, это, я бы сказал, добивание», – сказал Брокк.

В старом комплексе зданий кожзавода Nakro, кроме него самого, сейчас работают еще 45 фирм-арендаторов производственных площадей. Foto: Николай Андреев

Перекладывать расходы на заказчиков нереально, говорит руководитель кожзавода: «Мы же не на местном рынке, а на глобальном. Как их переложишь, когда у нас конкуренция с Румынией, с Болгарией, где нет такого большого потребления тепла?»

Но, по его прогнозам, промышленные предприятия, для которых критично подорожание отопления, будут работать даже в убыток, пока это возможно: «У тебя люди, причем у многих по 40, 50, 60 работников. Ты же их не выгонишь на улицу? Ключи не положишь, потому что это производство. У каждого – незавершенное производство, обязательства, кредиты, предоплаты, еще какие-то условия. Редко, кто спокойно останавливается и уходит, у кого такой “жировой запас”, что он может оплатить все эти расходы. Как правило, все тянут до конца. Надежда умирает последней, все верят в чудо, но чуда, как правило, не происходит».

Энергетики излучают умеренный оптимизм

С 1 декабря Департамент конкуренции установил предельную цену на тепло с резервной газовой котельной – 108,93 евро за МВт-ч (на выходе с котельной, без НСО). Но в дни, когда электричество было достаточно дорогим, чтобы Балтийская электростанция могла предлагать его на рынке электроэнергии, тепло в Нарву поставлялось с нее по более низкой цене. Фактически в городе действует непредсказуемое сочетание двух тарифов.

Благодаря этому фактическая среднемесячная стоимость отопления в Нарве еще не достигла даже той предельной цены, которая была установлена с 1 декабря. Не говоря уже о более высокой предельной цене, которая будет действовать с 1 апреля этого года.

Руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк подсчитал, что в реальности в среднем за месяц в декабре МВт-ч тепла в Нарве стоил 97,46 евро, в январе – 83,85 евро, в феврале – 77,16 евро.

Мэр Нарвы Катри Райк, руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк и руководитель Viru Elektrivõrgud Андрес Меэсак рассказывают о ценах на тепло и электричество. Foto: Николай Андреев

С сентября до середины декабря запланирован ремонт 11-го энергоблока Балтийской электростанции, который отапливает Нарву. Enefit Power нашел на это около 5 млн евро, хотя еще несколько месяцев назад руководители компании говорили, что денег на ремонт в бюджете не предусмотрено.

Мэр Нарвы Катри Райк на пресс-конференции на прошлой неделе сообщила, что решение финансировать ремонт приняли совет и правление Enefit Power. Мэр поблагодарила людей, причастных к этому решению, которое назвала политическим.

Точный срок и точная стоимость ремонта зависят от времени поставок запчастей, которые уже заказаны, и от того, обнаружатся ли какие-то повреждения турбины дополнительно к тем, которые специалисты ожидают увидеть. Это станет понятно, когда энергоблок будет разобран.

“До 2028 года у нас единственное решение - Балтийская электростанция, откуда приходит тепло, когда там производится электричество. Это снизит нам цену. Сейчас очень важно, что есть большой интерес к конкурсу на производство тепла”, - сказала Катри Райк.

Павел Рушелюк рассказал, что предприятие Narva Soojusvõrk сейчас согласовывает с Департаментом конкуренции условия конкурса. Предполагается, что теплосети объявят конкурс на закупку, т.е, фактически на строительство неких генерирующих мощностей - котельной, ТЭЦ или какого-либо другого источника более дешевого тепла.

Согласно проекту условий конкурса, эти генерирующие мощности должны будут поставлять тепло в город с 1 сентября 2028 года.