16.04.25, 13:50 Министерство образования велело нарвским школьникам разбогатеть за лето Министерство науки и образования планирует сделать профессиональное образование на русском языке платным. Причем, уже с 1 сентября этого года. Профобразование на эстонском языке останется бесплатным.

Ида-Вирумааский центр профобразования, который работает в Нарве, Силламяэ и Йыхви, преподает преимущественно на русском. Как сообщил ERR , в сентябре центр откроет 14 платных учебных групп на русском языке, где стоимость обучения составит от 2000 до 5000 евро в год. Руководитель учебного заведения Мати Лукас не берется сказать, будут ли эти группы заполнены.

Сейчас в центре 42 русскоязычных группы. Ученикам, которые поступили до введения платы, дадут доучиться, после чего бесплатные группы закроют. Очевидно, профессиональное образование в Ида-Вирумаа существенно сокращается.

И куда теперь податься?

Не все желающие могут попасть в гимназию после 9-го класса: нужен определенный уровень знаний по предметам и способность учиться на эстонском языке. Собственно, всегда было так, что многие юноши и девушки после основной школы шли в профессионально-технические училища, поскольку не справились бы с более сложным обучением в гимназии и в вузе.

Из данных Кассы по безработице следует, что больше половины зарегистрированных в Ида-Вирумаа безработных в возрасте до 24 лет не имеют никакой профессии и примерно столько же не имеют никакой категории по эстонскому или имеют только категорию А. Конечно, зарегистрированные молодые безработные - это еще не вся молодежь. Но, я полагаю, этот срез вполне явно указывает, что прямо сейчас часть ида-вируской молодежи не сможет обучаться профессии на эстонском языке. Теперь в Ида-Вирумаа юноши и девушки с недостаточным знанием эстонского попадут в ловушку: ни в гимназию, ни в Центр профобразования они поступить не смогут. Скольких людей это коснется? Сейчас нельзя назвать точную цифру, но можно назвать порядок: каждую весну на Северо-Востоке Эстонии сотни человек будут выходить из школ в никуда. При этом сама же министр образования Кристина Каллас сообщает, что с весны следующего года молодежь будет обязана продолжать образование после основной школы: идти либо в гимназию, либо профтех. В общем, нынешним девятиклассникам, которые учатся на русском языке, приказано через четыре месяца либо освоить-таки эстонский язык на требуемом уровне, либо разбогатеть. Что-то подсказывает мне, что ни того, ни другого за лето не случится. Мне как нарвитянину вообще очень трудно представить себе обычную ида-вирускую семью, которая готова платить от 2 до 5 тысяч евро в год за ПТУ. Обучение, в зависимости от специальности, может длиться от года до четырех лет. И, строго говоря, диплом не гарантирует, что выпускник профтеха сразу же найдет работу с такой зарплатой, которая позволит хоть как-то "отбить" эти расходы или вернуть кредит, взятый на обучение. В Нарве работает только половина населения С другой стороны, введение платы за обучение ударит по работодателям. Они уже выражают недоумение, а директор нарвского завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова говорит, что заводу придется доучивать молодых рабочих своими силами. Но и до этого от многих работодателей можно было слышать жалобы на нехватку в Ида-Вирумаа квалифицированных работников (особенно, готовых работать за зарплату поменьше, чем в Таллинне или за границей). В регионе вообще не так много людей, которые могли бы работать. Например, в Нарве по официальным данным осталось 52 тысячи жителей. Зарегистрированные безработные из них сейчас - около 3200 человек. Но это далеко не все, кто не работает.

По данным Департамента статистики, трудоустроены только 23,5 тысячи нарвитян. Уровень занятости составляет в Нарве 54,7%, а в среднем по Эстонии - 69,2% (данные 2023 года учитывают только людей от 15 до 74 лет).

То есть, в Нарве работает только половина населения.

Чем же заняты остальные нарвитяне? Большинство неработающих уже вышли на пенсию, меньшая часть еще учится. Конечно, есть и другие, ускользающие от статистики категории населения, например, домохозяйки.

Но есть и такая важная категория как NEET-молодежь (от английского Not in Employment, Education or Training) - молодежь, которая не учится и не работает. По данным Департамента статистики, на Северо-Востоке Эстонии это 11,5% населения в возрасте от 15 до 24 лет. Среди ида-вирусцев в возрасте 25-29 лет доля тех, кто не работает и не учится, подскакивает аж до 27,4%, но это легко объясняется тем, что в эту категорию входят также молодые мамы и беременные женщины.

Очевидно, что теперь количество ничем не занятой молодежи в Ида-Вирумаа будет быстро расти. При этом молодые женщины могут на несколько лет покинуть рынок труда и не остаться совсем без дохода благодаря родительской компенсации. Юношей проблема коснется сильнее.

К традиционным социально-экономическим проблемам в Ида-Вирумаа теперь добавился раскол общества и внешние военные риски. Эстонская Республика точно может себе позволить каждый год получать сотни молодых русскоязычных парней без среднего образования, без профессии, без работы и перспектив?

Проблема перестанет воспроизводиться через пять лет - когда нынешние четвероклассники окончат 9-й класс. Не знаю, как со знанием предметов и перспективой поступить в гимназию и вуз, но по-эстонски в результате перехода на государственный язык обучения они говорить будут.

Вот только проблемы парней и девушек, которые за эти пять лет выйдут из школ в никуда, сами собой не рассосутся. Лучшим решением для Минобразования было бы просто не создавать эти проблемы и подождать с фактической ликвидацией профобразования на русском хотя бы эти пять лет.