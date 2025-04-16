Министерство образования велело нарвским школьникам разбогатеть за лето

Из данных Кассы по безработице следует, что больше половины зарегистрированных в Ида-Вирумаа безработных в возрасте до 24 лет не имеют никакой профессии и примерно столько же не имеют никакой категории по эстонскому или имеют только категорию А. Конечно, зарегистрированные молодые безработные - это еще не вся молодежь. Но, я полагаю, этот срез вполне явно указывает, что прямо сейчас часть ида-вируской молодежи не сможет обучаться профессии на эстонском языке.

Теперь в Ида-Вирумаа юноши и девушки с недостаточным знанием эстонского попадут в ловушку: ни в гимназию, ни в Центр профобразования они поступить не смогут.

Скольких людей это коснется? Сейчас нельзя назвать точную цифру, но можно назвать порядок: каждую весну на Северо-Востоке Эстонии сотни человек будут выходить из школ в никуда.

При этом сама же министр образования Кристина Каллас сообщает, что с весны следующего года молодежь будет обязана продолжать образование после основной школы: идти либо в гимназию, либо профтех.

В общем, нынешним девятиклассникам, которые учатся на русском языке, приказано через четыре месяца либо освоить-таки эстонский язык на требуемом уровне, либо разбогатеть. Что-то подсказывает мне, что ни того, ни другого за лето не случится.

Мне как нарвитянину вообще очень трудно представить себе обычную ида-вирускую семью, которая готова платить от 2 до 5 тысяч евро в год за ПТУ. Обучение, в зависимости от специальности, может длиться от года до четырех лет. И, строго говоря, диплом не гарантирует, что выпускник профтеха сразу же найдет работу с такой зарплатой, которая позволит хоть как-то “отбить” эти расходы или вернуть кредит, взятый на обучение.

В Нарве работает только половина населения

С другой стороны, введение платы за обучение ударит по работодателям. Они уже выражают недоумение, а директор нарвского завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова говорит, что заводу придется доучивать молодых рабочих своими силами.

Но и до этого от многих работодателей можно было слышать жалобы на нехватку в Ида-Вирумаа квалифицированных работников (особенно, готовых работать за зарплату поменьше, чем в Таллинне или за границей).

В регионе вообще не так много людей, которые могли бы работать. Например, в Нарве по официальным данным осталось 52 тысячи жителей. Зарегистрированные безработные из них сейчас - около 3200 человек. Но это далеко не все, кто не работает.