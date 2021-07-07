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Кяэрманн и Хинрикус - первые миллиардеры Эстонии

Таавет Хинрикус и Кристо Кяарманн Фото: Wise

Сегодня на лондонской бирже стартовали торги акциями эстонской компании Wise, благодаря чему ее основатели Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн стали первыми миллиардерами Эстонии.

Кяэрманну принадлежит 18,78% Wise. Учитывая цену открытия в 8 фунтов стерлингов, стоимость активов Кяэрманна составляет около 1,5 миллиардов фунтов (1,75 миллиардов евро).