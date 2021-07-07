Прийт Покк • 7 июля 2021 в 11:01
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Кяэрманн и Хинрикус - первые миллиардеры Эстонии
Сегодня на лондонской бирже стартовали торги акциями эстонской компании Wise, благодаря чему ее основатели Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн стали первыми миллиардерами Эстонии.
Кяэрманну принадлежит 18,78% Wise. Учитывая цену открытия в 8 фунтов стерлингов, стоимость активов Кяэрманна составляет около 1,5 миллиардов фунтов (1,75 миллиардов евро).
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