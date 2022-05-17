Инвестор Тоомас: к чёрту инфляцию, подпишусь-ка я на EfTEN

Акции падают, деньги на счету теряют ценность, цены на недвижимость растут, царят страх и неизвестность. Очевидно, что время для выхода на биржу и привлечения капитала далеко от идеального, однако появился еще один упрямый смельчак, который все-таки решил выйти на Таллиннскую биржу.

Руководитель EfTEN United Property Fund Кристьян Тамла. Фото: Андрас Кралла

На рынке акций ты по сути ежесекундно можешь наблюдать за изменением стоимости своего портфеля, а в последнее время лишь за снижением его стоимости. На этом фоне инвестирование в недвижимость со стабильным денежным потоком кажется куда более надежным предприятием. Не важно, какие времена в экономике, люди все равно должны где-то жить и работать. Поэтому EfTEN United Property может оказаться хорошей защитной инвестицией в кризис.