Инвестор Тоомас: греховный сектор соблазняет дивидендами, но...

Инвестиции в греховные акции могут стать тихой гаванью для вложенных денег, но инвестору придется решить и этическую дилемму. Фото: IMAGO/Scanpix

Когда экономика пребывает в большой неопределенности и на горизонте скапливаются грозовые тучи, то в такие периоды инвесторы хотя бы часть капитала стараются пристроить в тихой гавани. И одно такое место я знаю.

Под тихой гаванью инвесторы, как правило, подразумевают инвестиционные активы, которые даже в трудные времена могут как минимум сохранить, а в лучшем случае приумножить капитал. Одной из характеристик такого актива может быть и стабильный денежный поток.