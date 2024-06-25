Инвестор Тоомас: не верю, что Infortar планирует обмануть инвесторов

Купив Infortar, вы получите долю прибыли от выгодной продажи акций Tallink, если иностранные фонды примут предложение. Фото: Andras Kralla

Объявление Infortar о добровольном выкупе акций Tallink по цене 0,55 евро – это не столько сигнал к продаже акций Tallink, сколько сигнал к покупке акций Infortar.

В начале недели Infortar объявила, что сделает добровольное предложение о выкупе всех акций Tallink Group по 0,55 евро. Предложение не обязательно должно быть принято кем-либо из акционеров Tallink, и, поскольку оно является добровольным, Infortar не обязана основывать свое предложение на справедливой цене, а может сделать предложение по цене, которая соответствует ее собственным расчетам. Это средняя цена за последние несколько лет - 0,61 евро минус дивиденды в размере 0,06 евро, выплачиваемые в начале июля.