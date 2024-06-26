Инвестор Тоомас: я обнаружил следующий тренд в оборонной промышленности
Акциями Lockheed Martin, крупнейшей оборонно-промышленной группы США, владеют в основном институциональные инвесторы: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Capital Group Companies и другие.Фото: Reuters/Scanpix
Хотя мне пока не удалось заработать на буме оборонной промышленности, я неплохо сумел уловить возрастающий тренд в этом секторе. Теперь у меня появилась и инвестиционная идея: производители истребителей.
Я немного опоздал к буму чипов и искусственного интеллекта, но у меня все еще есть неплохие шансы, поскольку Nvidia уже принесла мне около 80%. Бум на препараты для похудения я тоже застал спустя некоторое время после его начала - но лидер рынка Novo Nordisk сейчас в моем портфеле в плюсе.
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