Инвестор Тоомас: я обнаружил следующий тренд в оборонной промышленности

Акциями Lockheed Martin, крупнейшей оборонно-промышленной группы США, владеют в основном институциональные инвесторы: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Capital Group Companies и другие. Фото: Reuters/Scanpix

Хотя мне пока не удалось заработать на буме оборонной промышленности, я неплохо сумел уловить возрастающий тренд в этом секторе. Теперь у меня появилась и инвестиционная идея: производители истребителей.

Я немного опоздал к буму чипов и искусственного интеллекта, но у меня все еще есть неплохие шансы, поскольку Nvidia уже принесла мне около 80%. Бум на препараты для похудения я тоже застал спустя некоторое время после его начала - но лидер рынка Novo Nordisk сейчас в моем портфеле в плюсе.