Инвестор Тоомас: Airbus вытирает ноги о Boeing

На Boeing продолжают наваливаться проблемы.Фото: AP/Scanpix
Несмотря на неутешительные прогнозы Airbus, европейский производитель самолетов по-прежнему выглядит более выгодным вложением средств, чем его заокеанский коллега – компания Boeing, даже если на первый взгляд цена акций не отражает этого.
В январе читатели призвали меня обратить внимание на акции Boeing, которые прилично упали. Самолет 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Air, у которого в воздухе отвалился аварийный люк, обнажил проблемы качества у Boeing. В то время я считал, что пока Boeing не закрутит все гайки как следует, инвестировать в компанию рано.
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