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Александра Матвеева

25 марта 2024 в 15:16









Генеральный директор Boeing уходит в отставку

Дэйв Кэлхун (слева). Фото: CNP/AdMedia/SIPA

Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце этого года. Это лишь часть изменений в топ-менеджменте американского авиапроизводителя, пишет Financial Times.

Так, председатель правления Ларри Келлнер объявил о своем решении не баллотироваться на переизбрание на ежегодном собрании. Стик Молленкопф займет место Келлнера в совете, после чего будет руководить процессом выбора следующего генерального директора Boeing.