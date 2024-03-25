Генеральный директор Boeing уходит в отставку

Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце этого года. Это лишь часть изменений в топ-менеджменте американского авиапроизводителя, пишет Financial Times.
Так, председатель правления Ларри Келлнер объявил о своем решении не баллотироваться на переизбрание на ежегодном собрании. Стик Молленкопф займет место Келлнера в совете, после чего будет руководить процессом выбора следующего генерального директора Boeing.
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