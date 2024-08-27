    Инвестор Тоомас: момент истины для моей любимой акции

    Инвесторов Nvidia ждет момент истины в среду, когда компания опубликует свои последние квартальные результаты. Фото: Zumapress/Scanpix

    И я, и рынки замерли в ожидании: мы с нетерпением ждем вечера среды, когда компания Nvidia, которая уже стала больше, чем некоторые индексы, и задает тон в моем портфеле, опубликует свои результаты.

    И вот чего стоит ожидать. Я лично инвестировал в Nvidia на основе коэффициентов. Т.е. для того, чтобы мой тезис подтвердился, Nvidia должна оправдать все прогнозы, а для того, чтобы оптимизм на рынках сохранился, компании потребуется их превзойти.

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