Инвестор Тоомас: момент истины для моей любимой акции

Инвесторов Nvidia ждет момент истины в среду, когда компания опубликует свои последние квартальные результаты. Фото: Zumapress/Scanpix

И я, и рынки замерли в ожидании: мы с нетерпением ждем вечера среды, когда компания Nvidia, которая уже стала больше, чем некоторые индексы, и задает тон в моем портфеле, опубликует свои результаты.

И вот чего стоит ожидать. Я лично инвестировал в Nvidia на основе коэффициентов. Т.е. для того, чтобы мой тезис подтвердился, Nvidia должна оправдать все прогнозы, а для того, чтобы оптимизм на рынках сохранился, компании потребуется их превзойти.