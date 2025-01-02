Назад 02.01.25, 17:01 Новый год на Балтийской бирже начался с большого энтузиазма и «зеленого» цвета На трех балтийских фондовых рынках новый год начался с оборота выше среднего и «зеленого» цвета.

Nasdaq Tallinn. Foto: Liis Treimann

Сводный балтийский индекс Baltic Benchmark вырос на 1,46% по сравнению с уровнем закрытия прошлого года в первый торговый день нового года. Индекс Таллиннской биржи поднялся на 1,26%, Вильнюсской – на 0,95%, а Рижской – на 0,14%.