Новый год на Балтийской бирже начался с большого энтузиазма и «зеленого» цвета

На трех балтийских фондовых рынках новый год начался с оборота выше среднего и «зеленого» цвета.
- Nasdaq Tallinn. Foto: Liis Treimann
Сводный балтийский индекс Baltic Benchmark вырос на 1,46% по сравнению с уровнем закрытия прошлого года в первый торговый день нового года. Индекс Таллиннской биржи поднялся на 1,26%, Вильнюсской – на 0,95%, а Рижской – на 0,14%.
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