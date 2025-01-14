Назад 14.01.25, 11:14 Инвестор Тоомас: гигант электронной торговли заманивает грандиозными планами Компания Zalando, которая недавно купила конкурент, выделяется своим новым планом развития, с момента объявления которого цена акций упала почти на 20%. Но я верю, что ситуация поменяется.

Электронная коммерция в целом может расти быстрее, чем традиционная розничная торговля, и для такого бизнеса, как Zalando, это может быть хорошей новостью. Foto: IMAGO/Scanpix

Новый год, новый я, новые акции! В последние несколько недель я присматриваюсь к компаниям, которых еще нет в моем портфеле. Среди последних мое внимание привлекли производители микросхем, сектор киберзащиты и акции компаний класса люкс. Так я добрался то сферы моды и наткнулся на Zalando, одного из крупнейших в Европе порталов онлайн-ритейла. Аналитики ожидают 28% роста акций этой компании.