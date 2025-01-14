Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,14%281,25
  • OMX Riga0,54%877,08
  • OMX Tallinn−0,07%1 767,85
  • OMX Vilnius0,55%1 102,88
  • S&P 5000,16%5 836,22
  • DOW 300,86%42 297,12
  • Nasdaq −0,38%19 088,1
  • FTSE 1000,13%8 235,14
  • Nikkei 225−1,83%38 474,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,68
  • OMX Baltic−0,14%281,25
  • OMX Riga0,54%877,08
  • OMX Tallinn−0,07%1 767,85
  • OMX Vilnius0,55%1 102,88
  • S&P 5000,16%5 836,22
  • DOW 300,86%42 297,12
  • Nasdaq −0,38%19 088,1
  • FTSE 1000,13%8 235,14
  • Nikkei 225−1,83%38 474,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,68
  • 14.01.25, 11:14

Инвестор Тоомас: гигант электронной торговли заманивает грандиозными планами

Компания Zalando, которая недавно купила конкурент, выделяется своим новым планом развития, с момента объявления которого цена акций упала почти на 20%. Но я верю, что ситуация поменяется.
Электронная коммерция в целом может расти быстрее, чем традиционная розничная торговля, и для такого бизнеса, как Zalando, это может быть хорошей новостью.
  • Электронная коммерция в целом может расти быстрее, чем традиционная розничная торговля, и для такого бизнеса, как Zalando, это может быть хорошей новостью. Foto: IMAGO/Scanpix
Новый год, новый я, новые акции! В последние несколько недель я присматриваюсь к компаниям, которых еще нет в моем портфеле. Среди последних мое внимание привлекли производители микросхем, сектор киберзащиты и акции компаний класса люкс. Так я добрался то сферы моды и наткнулся на Zalando, одного из крупнейших в Европе порталов онлайн-ритейла. Аналитики ожидают 28% роста акций этой компании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 09.01.25, 14:56
Инвестор Тоомас: может, пополнить портфель акциями класса «люкс»
Акции класса «люкс» – это в какой-то степени более доступная версия покупки предметов роскоши, которые привлекают известными именами и солидной репутацией. Но и это еще не все – акции также могут привести вас к роскоши.
Инвестор Тоомас
  • 01.01.25, 12:16
Инвестор Тоомас: меня привлекают акции киберкомпании, которая быстро растет
Весной на американскую биржу вышла компания из сектора кибербезопасности Rubrik, которая выглядит «ракетой роста», но высокая ожидаемая доходность сопряжена с высоким риском.
Биржа
  • 03.01.25, 08:56
Инвестиционная идея из Китая: высокий риск скрывает огромный потенциал
Китайская логистическая компания GigaCloud Technology, котирующаяся на бирже уже два года, демонстрирует значительную прибыльность и быстрый рост, что подстегнуло аналитиков установить для неё чрезвычайно высокий целевой уровень. Сегодня я решил взглянуть на эту компанию более детально.
Mнения
  • 03.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: местные продавцы проигрывают в неравной борьбе с зарубежными интернет-магазинами
Если в Таллинне и Тарту покупательная способность потребителей стабилизировалась, а рост зарплат способствовал ее восстановлению, то в Центральной, Южной и Восточной Эстонии люди стали меньше покупать даже продукты питания, не говоря уже о других товарах, констатирует исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
2
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
3
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
4
Биржа
  • 13.01.25, 08:34
Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую
5
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
6
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций

Последние новости

Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
Новости
  • 14.01.25, 11:58
Fermi Energia подала ходатайство об инициировании спецпланировки для поиска места под АЭС
Подсказка
  • 14.01.25, 11:37
Хярм: в случае отключения электричества дольше 16 часов можно получить компенсацию
Инвестор Тоомас
  • 14.01.25, 11:14
Инвестор Тоомас: гигант электронной торговли заманивает грандиозными планами
Биржа
  • 14.01.25, 10:49
Сегодня завершается торговля облигациями Inbank
Биржа
  • 14.01.25, 10:08
Квартальный оборот Textmagic оказался ниже уровня прошлого года
Новости
  • 14.01.25, 08:52
Неудобно и утомительно. Предприниматели в провинции борются с отключением электричества
Новости
  • 14.01.25, 08:31
Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля

Сейчас в фокусе

Эстонская дочерняя компания Södra Forest Estonia два года назад сделала оборот в 17 миллионов евро.
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами.
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
Илон Маск.
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
Тармо Каротам.
Биржа
  • 13.01.25, 08:34
Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую
Объем нефти, транспортированной через китайский порт Яньтай, в прошлом году вырос на 16 процентов, однако пятничные санкции нанесут по этому показателю серьезный удар.
Новости
  • 13.01.25, 11:09
Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос
Цены на нефть на мировых рынках растут после новых санкций США.
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций
О своих промежуточных результатах за четвертый квартал во вторник сообщит TextMagic, акции которой в прошлом году подешевели более чем на 8%.
Биржа
  • 13.01.25, 06:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025