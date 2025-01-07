Назад 07.01.25, 09:43 Пассивное инвестирование: тикающая бомба на рынках, но альтернатива хуже Вокруг структуры популярных биржевых индексов давно идет дискуссия о том, что она искажает реальное положение дел на рынках. С ростом пассивного инвестирования этот вопрос становится все более актуальным, так как теперь речь уже может идти о более фундаментальных искажениях.

Самый популярный индекс S&P 500 в прошлом году вырос на 23% и на 12% – все зависит от того, как посмотреть. Foto: IMAGO/Westlight

Достаточно посмотреть на результаты таких известных индексов, как S&P 500 и Nasdaq за прошлый год, чтобы сразу стало понятно, что они могут отражать весьма разную картину. Классический и самый распространенный S&P 500 в прошлом году вырос на 23%, тогда как тот же индекс, но равновзвешенный, закончил год с результатом 12%. Классический Nasdaq-100 вырос в 2024 году на 28%, а равновзвешенный – на 9%.

Дело в том, что оба они, как и многие другие международные индексы, структурируются по рыночной капитализации компаний, которые входят в этот индекс. Проще говоря, чем дороже компания, тем в большей пропорции она представлена в индексе.

Для примера возьмем индекс, который состоит лишь из двух компаний. Количество свободно торгуемых акций компании А на бирже составляет 100 000 штук и цена каждой из них - 50 евро. Таким образом рыночная капитализации компании А: 100 000 x 50 = 5 000 000 У компании Б на бирже торгуется 10 000 акций, стоимость одной составляет 100 евро. Капитализация компании Б, таким образом, – 1 млн евро. Получается, что общая капитализация индекса составляет 6 млн (5 млн + 1 млн). Учитывая, что индекс составлен на базе рыночной капитализации компаний, то компания А в нашем индексе будет составлять 83,3% от индекса (5 млн/6 млн), остальная доля индекса, или 16,7% (1 млн/6 млн), будет отдана компании B. Очевидно, что изменение цены акций компании А будет более значительно влиять на поведение всего нашего индекса, нежели поведение цены акций второй компании. Если же индекс равновзвешенный, то это будет означать, что все представленные в нем компании имеют одинаковую долю. В нашем случае компании А и компания Б тогда имели бы по 50% в индексе.

Этим и объясняется разница показателей S&P 500 и Nasdaq-100, о которой речь шла выше. В случае, когда мы рассматриваем показатели взвешенных по рыночной капитализации индексов, рост был в значительной степени обусловлен изменением цен акций самых крупных компаний, которые входят в так называемую группу «великолепной семерки» (Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Amazon, Alphabet). Доля только этих семи компаний составляла в прошлом году около 35% в индексе S&P 500 и около 40% в Nasdaq-100. Соответственно рост этих семи акций оказывал важное влияние на результаты индексов.

Если же взять те же индексы, но рассчитанные на базе равновзвешенного подхода, то рост цены этих семи акций будет иметь такое же влияние, как и остальные почти 500 компаний в индексе S&P 500 и почти 100 в индексе Nasdaq-100.

Таким образом из результатов двух индексов за прошлый год мы можем сделать очевидный вывод – рост акций «великолепной семерки» значительно опережал показатели явного большинства других компаний из S&P 500 и Nasdaq-100, так как результаты равновзвешенных индексов отстали от индексов на базе рыночной капитализации на 11% и на 19% соответственно.

Из этих примеров следует, что семь компаний могут значительно искажать общую картину и восприятие происходящего на рынке в целом.

Пассивное инвестирование

Но если сами по себе индексы лишь отражают поведение определённого набора активов, что никак не влияет на сам рынок, то набравшее популярность пассивное инвестирование ведет уже к серьезным перекосам и теоретически к большим проблемам.

Под пассивным инвестированием как правило подразумевается покупка паев индексных фондов и ETF, которые отслеживают биржевые индексы. Если вы вложили свои деньги в такой фонд, то задача его управляющего заключается в том, чтобы распределить все деньги, полученные от инвесторов, пропорционально активам индекса, за которым фонд и следит.

Такое инвестирование уже представляет огромные объемы на рынке. И на то есть понятные причины.

Во-первых, если вкладывать деньги таким образом, происходит автоматическая диверсификация инвестиции сразу по всему индексу. Например, если фонд отслеживает индекс S&P 500, то вложенный вами в него 1 евро распределяется сразу по 500 крупнейшим американским компаниям, который входят в этот индекс.

Такого рода фонды имеют самую низкую плату за обслуживание, поскольку не требуют от фондового управляющего какой-то аналитики: его задача - пропорционально индексу распределять деньги инвесторов.

В-третьих, такие фонды исторически демонстрируют более высокую доходность, чем активно управляемые, поскольку инвестиции в широкий индекс, который охватывает большой спектр разных секторов и предприятий, обеспечивают инвестору среднюю доходность по рынку, тогда как активно управляемые фонды сильно зависят от того, насколько удачно управляющим удалось выбрать активы для ваших инвестиций.

Но если преимущества пассивного инвестирования в индексные фонды никто не отрицает, то рост популярности такого подхода может вести к разного рода негативным последствиям.

Искажение рынка

Давайте вспомним, что индексы на базе рыночной капитализации могут серьезно искажать общую картину на рынке. Взятые за пример S&P 500 и Nasdaq-100 являются одними из самых популярных среди инвесторов в индексные фонды. И если сами индексы – лишь отражение происходящего, то инвестирование через фонды в эти индексы уже ведет к реальным искажениям на рынке.

Диверсификация в случае с такими индексами уже не столь очевидна. Например, если вы инвестируете в фонд, который отслеживает индекс S&P 500, то около 35 евро (35%) из каждых вложенных в фонд 100 евро, инвестируются в семь акций «великолепной семерки», а остальные 65 евро распределяются между остальными почти 500 компаниями из индекса.

Но еще интереснее и опаснее, что из-за увеличения объемов пассивного инвестирования все больше капитала идет на поддержание такого непропорционального распределения, что ведет к потенциальной фундаментальной проблеме.

Структура индексов на базе рыночной капитализации приводит к тому, что большие становятся еще больше, при этом роль фундаментальных показателей здесь не обязательно будет играть определяющую роль.

Например, когда становится известно, что какая-то компания достигла определенных результатов и вскоре будет включена в индекс S&P 500, то это заведомо гарантирует рост цены акций этой компании. И это происходит еще до непосредственного включения акций в индекс, поскольку игроки на бирже понимают, что как только эти акции станут частью индекса, огромный капитал пассивных инвесторов, которые вложили свои деньги в индексные фонды, будет направлен на покупку этой акции.

И, по сути, сколько бы эта акция ни стоила к моменту ее включения в индекс, управляющие фондами будут обязаны ее покупать, так как их задача – распределять деньги инвесторов среди активов, которые входят в отслеживаемый ими индекс.

Поэтому цена такой акции после объявления о ее включении в индекс запросто может вырасти за короткий период времени на десятки процентов. При этом с фундаментальной точки зрения ничего не меняется – эта все та же компания, с той же прибылью, бизнес-моделью, партнерами, товарами и услугами.

Отсюда возникает важный вопрос: насколько в таком случае фундаментальные показатели компаний из популярных индексов в целом отвечают реальности? И особенно это актуально в случае с «великолепной семеркой», поскольку акции этих компаний не только входят в различные популярные индексы, что уже подогревает их цены, но и зачастую их доля там значительно выше других компаний, что создает еще больший вынужденный спрос на эти акции со стороны управляющих индексных фондов.

То есть, резюмируя: структура индексов имеет определенную особенность, которая сама себя реплицирует (богатые становятся богаче). Когда индекс начинает служить лекалом для инвестирования, запускается порочный круг, и новый капитал начинает разгонять эффект этой особенности индекса. И чем больше денег приходит, тем сильнее эффект.

Читать еще 01.05.24, 11:30 Популярность инвестиционных фондов ведет к искажению на рынке, и все равно это отличный инструмент Дорогие индексы Самый распространенный мультипликатор, который используют для оценки того, насколько актив или рынок перегрет или недооценен, это P/E (цена к прибыли). Чем выше значение, тем выше ожидания участников. Среднее историческое значение P/E индекса S&P 500 с годами увеличивается за счет того, что в последние несколько десятилетий он преимущественно дорожал. Например, до 90-х годов P/E S&P 500 редко превышал 20, тогда как с тех пор это значение стало уже нормой. Например, в начале 2025 года текущий P/E индекса составляет около 30, и за последнее десятилетие ниже 20 он опускался на короткий период лишь дважды.

Объективных причин, которые бы могли объяснить удорожание индекса, можно найти несколько. Например, старые зрелые компании уступили в индексах значительную долю растущему технологическому сектору, который, как правило, имеет более высокий показатель P/E.

Демократизация, удешевление, доступность инвестирования позволили новым игрокам выйти на биржу, что создало дополнительный спрос, который в той или иной степени привел к росту цен.

Однако не стоит сбрасывать со счетов влияние набравших с 90-х огромную популярность индексных фондов. Такой подход инвестирования привлекает огромные деньги на рынок, которые, однако, в значительной степени распределяются по правилам тех индексов, в которых изначально заложена одна особенность – их структура базируется на базе рыночной капитализации. Поэтому, инвестируя в такого рода индексы, инвестор, очевидно, платит сегодня дополнительную премию. С другой стороны, покупка отдельных акций может оказаться еще менее выгодной затеей.

Парадоксальный вывод

Инвестирование в индексные фонды для розничных инвесторов сегодня является, вероятно, оптимальным и правильным подходом. Любые попытки самостоятельно подбирать активы для своего портфеля влекут за собой дополнительные риски, расходы и вероятность более низкой доходности.

И даже несмотря на искажения, о которых речь шла выше, этот подход с большой долей вероятности и далее будет оставаться предпочтительным. Более того, не исключено, что пассивное инвестирование начнет вытеснять с рынка другие методы и подходы.

Например, активно управляемые фонды в среднем показывают результаты хуже индексных фондов, из-за чего их доля на рынке уже ниже, чем индексных. В этом году активным фондам пришлось особенно тяжело, поскольку «великолепная семерка» и индексы, куда эти компании входят, продемонстрировали на редкость хорошие результаты. В итоге планка была задрана настолько высоко, что активным фондам было очень непросто ее преодолеть. Проще говоря, если у вас в портфеле не было акций Nvidia, то обойти индекс, где акции этой компании были представлены в большом объеме, было очень сложно. К слову, у инвестора Тоомаса в портфеле есть несколько представителей из «великолепной семерки», однако даже это не помогло ему догнать S&P 500.