Ээрик Лагле • dv.ee • 20 июля 2021 в 3:00
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Цены на элитные таллиннские квартиры уже сопоставимы с Хельсинки
Жилая недвижимость в Таллинне за последние годы существенно подорожала. Тем не менее, на самые дорогие столичные квартиры всегда находится покупатель, а их цена за квадратный метр постепенно приближается к средним показателям для новостроек в Хельсинки.
Квадратный метр самой дорогой квартиры в таллиннской новостройке, приобретенной в первом полугодии 2021 года, обошелся покупателю в 5 863 евро. В прошлом году наивысшая цена была зафиксирована на уровне 9 159 евро за квадратный метр.
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