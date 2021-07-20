Цены на элитные таллиннские квартиры уже сопоставимы с Хельсинки

Девелоперский проект Kiikri 6 с видом на море Фото: Андрас Кралла

Жилая недвижимость в Таллинне за последние годы существенно подорожала. Тем не менее, на самые дорогие столичные квартиры всегда находится покупатель, а их цена за квадратный метр постепенно приближается к средним показателям для новостроек в Хельсинки.

Квадратный метр самой дорогой квартиры в таллиннской новостройке, приобретенной в первом полугодии 2021 года, обошелся покупателю в 5 863 евро. В прошлом году наивысшая цена была зафиксирована на уровне 9 159 евро за квадратный метр.