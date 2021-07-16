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Количество сделок с недвижимости значительно выросло

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Согласно данным Земельного департамента, во втором квартале 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 16 400 сделок купли-продажи. Общая стоимость сделок составила 1,43 млрд евро, что является рекордом среди показателей второго квартала, пишет Äripäev.